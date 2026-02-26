Abogado de Lizeth Marzano tras detención preliminar de Adrián Villar: "No se está haciendo justicia todavía"

La detención preliminar de Adrián Villar por el caso de Lizeth Marzano ha generado nuevas reacciones, y una de las voces más firmes fue la del abogado de la familia de la deportista. El letrado aseguró que, pese a la medida judicial, la justicia aún no se ha concretado y que el proceso recién está en etapa de investigación.

Abogado de Lizeth Marzano habla tras detención de Adrián Villar

La detención preliminar de Adrián Villar por el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano ha generado comentarios en la televisión y en la opinión pública. Esta vez, el abogado de la familia de la deportista fallecida se pronunció con firmeza y dejó claro que, para ellos, la justicia aún no se ha logrado pese a las recientes acciones de las autoridades.

Durante un enlace en vivo con el programa "América Hoy", el abogado Julio Mendoza respondió varias preguntas sobre el proceso y el sentir de la familia. Sus declaraciones causaron impacto, ya que aseguró que la detención no significa que el caso esté resuelto.

Janet Barboza le preguntó directamente al abogado de Lizeth Marzano si para él y la familia de la deportista se está haciendo justicia con la detención preliminar de Adrián Villar. El letrado fue tajante y respondió sin rodeos.

"(¿Se está haciendo justicia? ¿Es lo que usted siente? ¿Es lo que la familia siente con esta detección preliminar del joven Villar?) No, no se está haciendo justicia todavía. Estamos en una etapa de investigación. Y esto es lo debió suceder desde el principio", mencionó.

26.02.26 | Abogado de Lizeth Marzano señala que todavía no se está haciendo justicia tras la detención preliminar de Adrián Villar. Fuente: América Hoy

Con esta frase dejó en claro que el proceso legal recién está avanzando y que aún falta mucho por esclarecer. El letrado explicó que, desde su punto de vista, el investigado debió quedar detenido desde el inicio para realizar exámenes importantes. Según indicó, el paso del tiempo podría haber afectado algunas pruebas clave que ayudarían a conocer con mayor precisión lo ocurrido aquella noche.

"Él debió quedar detenido en flagrancia, debió someterse a una serie de exámenes que hoy en día ya la evidencia se puede haber borrado. Por lo tanto, ya existe obstrucción y obstaculización. Lo que se está haciendo es reencaminando las cosas. Pero usticia solo va a haber cuando existe una sentencia, al final. Y eso va a pasar mucho tiempo", afirmó.

Además, señaló que lo que ahora se está haciendo es tratar de encaminar el caso luego de varios días de polémica pública. Sin embargo, remarcó que la justicia verdadera solo llegará cuando exista una decisión final del Poder Judicial.

Investigación se amplía y continúan las diligencias del caso

En otro momento de la entrevista, el abogado también habló sobre la incorporación de nuevas personas en la investigación fiscal, incluyendo a la periodista Marisel Linares vinculada al entorno del investigado. Explicó que su inclusión se dio recientemente mediante una disposición oficial.

"(Marisel Linares) Ella recién a partir de ayer está en calidad de investigar por el delito, por el presunto cometimiento del delito de ocultamiento personal. De aquí en adelante, ella va a declarar, ya como investigada", detalló el abogado, tratando de explicar al público el avance legal del caso.

Asimismo, el especialista señaló que ahora todo dependerá del trabajo de los peritos y de las pruebas técnicas que se puedan obtener. Entre ellas, mencionó la revisión del vehículo, los videos de seguridad y otros indicios que ayudarán a reconstruir los hechos.

"Todo eso es materia de la investigación y son los peritos los que van a dar opiniones técnicas especiales de, por ejemplo, la velocidad, el impacto, si existe una huella de frenado o no. Todo eso es parte de esta unidad especializada de la policía. Se podrá recoger del vehículo de repente muestras de que si existe alcohol, si existe algún tipo de sustancia", indicó.

También reveló que las diligencias son intensas y largas, pues el equipo legal y las autoridades vienen revisando gran cantidad de material audiovisual. Así evidenció la magnitud del proceso.

"Hoy día la reconstrucción es a las 11:30 de la noche. El doctor Carlos Grados ya se encuentra en la unidad especializada, porque hoy teníamos también diligencia desde las 9:30 de la mañana para visualizar más videos y no sabemos a qué hora terminemos. Estamos en una sesión maratónica de visualización de videos y vamos a ver qué novedades nos trae para esta investigación", contó.

En conclusión, el abogado de la familia Marzano considera que la detención preliminar de Adrián Villar es solo un paso dentro de un caso complejo y doloroso. Para la familia, la justicia aún no se ha alcanzado y esperan que la investigación continúe hasta esclarecer completamente lo sucedido y que, finalmente, se emita una sentencia que marque el cierre legal del caso.