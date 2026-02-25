Fiscalía incorpora a Marisel Linares como investigada por encubrimiento en el caso de Lizeth Marzano

En el caso del fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano tras ser atropellada por Adrián Villar, se ha revelado nuevas imágenes donde se observa a varias personas involucradas después del accidente. Como la periodista Marisel Linares forma parte de ese grupo, es investigada por Fiscalía por encubrimiento.

Marisel Linares investigada por encubrimiento

Este miércoles 25 de febrero, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro ha decidido adoptar a la periodista Marisel Linares dentro del proceso seguido contra su hijastro, Adrián Alonso Villar Chirinos. En el expediente deja en claro que la comunicadora tendrá que ser investigada por encubrimiento en presunto delito contra la administración de justicia en el caso de Lizeth Marzano.

"Incorporar como investigada a la persona Marisel Yovana Linares Chávez, por el presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, en agravio del estado", expresó.

Así mismo, se ha programado que la periodista tiene cita para su declaración el 3 de marzo a las 9:00 a.m. en la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria. Hasta el momento, Linares no se ha presentado a las citaciones anteriores y la familia de la deportista pide que sea convocada.

Caso de Lizeth Marzano

Adrián Villar atropelló a la deportista nacional Lizeth Marzano el pasado 20 de febrero en San Isidro. Actualmente, el joven de 21 años está enfrentando el homicidio culposo, delito de omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Tras las nuevas imágenes donde se han revelado que Adrián se reunió con su padre, la periodista Marisel Linares, su novia y su suegro a cuatro horas después del accidente. Ante esto la investigación al chofer también se mencionaría la posible intervención de Francesca y su progenitor Juan Montenegro.

Como también se observaron a dos efectivos policiales que llegaron a la casa de la novia de Adrián Villar, pero no fue detenido. Ambos policías también están siendo investigados y citados para que den sus declaraciones sobre sus acciones captadas en las cámaras de seguridad. Esto para averiguar si estuvieron enterados sobre el accidente que fue partícipe el joven de 21 años.

De esta manera, en el caso de Lizeth Marzano siguen mostrando nuevas imágenes que salen a la luz sobre el conductor Adrián Villar, quien horas después del accidente se reunió con varias personas, incluida su madrastra Marisel Linares. Ahora, la periodista también está siendo investigada por encubrimiento y presunto delito contra la administración de la justicia.