Hermano de Lizeth Marzano tras impedimento de salida del país a Adrián Villar: "No debe quedar impune"

El pasado 20 de marzo, la campeona nacional Lizeth Marzano fue atropellada por el joven de 21 años, Adrián Villar, quien se dio a la fuga del lugar y no se presentó hasta 48 horas después del fatal accidente. El chofer sería el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares, quien no dio información sobre lo sucedido y ahora, el hermano de la víctima sale a hablar.

Adrián Villar tiene impedimento de salida del país

En el programa de 'Magaly TV: La Firme', acudió el hermano de Lizet Marzano, el abogado y el Coronel PNP Franklin Barreto. Es entonces donde dieron detalles sobre el caso de la campeona nacional atropellada por el chofer Adrián Villar. Actualmente, el Poder Judicial ha dictado un impedimento de salida del país por nueve meses contra el joven de 21 años.

El abogado ha revelado que actualmente, están en etapa de investigación, después será la reconstrucción de los hechos y toma de testimonios de testigos. Ya que el chofer huyó del lugar tras el accidente y se presentó 48 horas después (etapa de flagrancia), sin que se pueda realizar el examen de dosaje etílico y más.

Así mismo, el abogado de la familia Marzano ha revelado que la defensa de Adrián Villar estaría buscando impunidad tras presentarse ante la comisaría, afirmando que no estaba ebrio al momento del accidente y que la deportista estaba corriendo a un lado de la pista.

"Están buscando impunidad, hay que entender que el principal actor es el Ministerio Público y estar atrás para hacer justicia", dijo el abogado Julio Mendoza.

Hermano de Lizeth Marzano hace promesa

Quien decidió tomar cartas en el asunto para exigir justicia para Lizeth Marzano, fue su hermano Gino. Él relató como su familia se enteró del fallecimiento de la deportista y cómo ha afectado gravemente a sus padres, como a todos. Además, señala que hizo una promesa importante y pide acción de la justicia para que caigan las personas responsables.

"No dilaten tanto el tiempo, máxima pena a los responsables de este hecho, justicia que llega tarde, no es justicia. Espero que no sea un caso más en el olvido. Espero se tome con severidad y los responsables de este hecho por encubrir cómo la persona que atropello a mi hermana tenga todo el peso de la ley", dijo.

De esta manera, Gino pide justicia para su hermana Lizeth Marzano tras haber perdido la vida al ser atropellada por Adrián Villar e irse a la fuga. Así mismo, señala que también se hagan responsables el padre del joven y la periodista Marisel Linares por encubrir el hecho durante dos días.