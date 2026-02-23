Flavia López quedó impresionada tras conocer a actor mexicano: "Es muy guapo, me pone nerviosa"

Hace unas semanas, Flavia López viene siendo vinculada con Patricio Parodi por las constantes salidas juntos y acercamiento que sería más que amigos, pero parece que la modelo se habría cansado de esperar la formalización y quedó impresionada tras ver a un galán mexicano que llegó al Perú.

Flavia López atraída por mexicano

La modelo Flavia López se encuentra como conductora en una plataforma digital 'Sin más que decir'. Es así como todo el equipo fue a las grabaciones de la novela 'Valentina Valiente', protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. Lo que llamó la atención de la exreina de belleza es el galán mexicano.

Como se recuerda, la joven fue relacionada mucho con Patricio Parodi en el programa 'Esto es Guerra', donde incluso se dieron un beso por un reto de actuación, pero han sido vistos juntos muchas veces. Ahora, la modelo se habría cansado de esperar la formalización y ahora le habría 'ehado el ojo' al actor Rodrigo Brand.

Cuando llegaron a un set de grabación de la novela, el actor se encontraba explicando un poco de su personaje cuando Flavia López hace claras señas de su nerviosismo con el mexicano. Es así como revela que se siente atraída por él.

"Me siento nerviosa, es muy guapo", expresó.

Unos momentos después, Daniela Darcourt le pide al actor cumplir con un reto que sería de miradas con Flavia López, donde ella terminó poniéndose nerviosa. Entre risas y conversaciones, terminaron el reto y continuaron con el tour por las instalaciones donde graban la novela.

Patricio niega beso con Flavia López

A través de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Patricio Parodi señaló que solo hubo un acercamiento con Flavia López, pero no un beso totalmente claro. Así mismo, señaló que todo sería a causa de efectos que habría puesto la producción de Magaly Medina.

"Yo solamente hablo lo que hay en las imágenes, creo que las últimas veces en que me han estado grabando, 'ampayando', muchos me han dicho que ponen sus efectos de besitos y dicen 'ahh hay beso', pero yo te hablo como una persona que ve las imágenes, tú puedes sacar las conclusiones que quieras sacar", expresó.

De esta manera, Patricio Parodi sigue negando que tenga una relación romántica con Flavia López, y afirman estar solteros. Ahora, la exreina de belleza estaría mirando hacia otro lado y quedó impresionada tras ver al actor mexicano Rodrigo Brand.