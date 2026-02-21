Josimar, Zaperoko, Daniela Darcourt y más salseros peruanos se despiden de Willie Colón tras su muerte

La muerte del legendario Willie Colón ha dejado un profundo dolor en el mundo de la música, especialmente en la salsa. Diversos artistas peruanos como Josimar, Daniela Darcourt, Zaperoko y otros salseros no dudaron en despedirse del maestro con emotivos mensajes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Josimar, Zaperoko y Daniela Darcourt se despiden de Willie Colón

La partida del icónico salsero Willie Colón, confirmada por su familia con un comunicado, generó una ola de reacciones entre músicos y seguidores que crecieron con su música. Willie Colón falleció a los 75 años tras haber sido internado por problemas respiratorios en Nueva York, rodeado de sus seres queridos.

La noticia golpeó fuerte a la comunidad salsera, que lo reconoce como una de las figuras más importantes del género. Su legado musical marcó generaciones y su estilo se convirtió en inspiración para muchos artistas, incluyendo a salseros peruanos que hoy lo recuerdan con respeto y admiración.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Josimar, quien le dedicó un mensaje cargado de emoción. Sus palabras reflejaron el profundo respeto que siente por la trayectoria del salsero y la influencia que tuvo en su carrera musical.

"Nos deja una huella imborrable y un legado inmenso. Gracias por inspirar generaciones. Q.E.P.D", escribió el cantante, resaltando el impacto del maestro en la música latina.

La orquesta Zaperoko también utilizó sus redes para rendir homenaje al artista, con palabras que reflejan el dolor del mundo salsero. El grupo destacó que su música marcó una época y seguirá siendo referencia para nuevas generaciones de salseros.

"Hay voces que no se apagan... se vuelven eternas. Hoy la salsa está de luto, pero también de pie. Se nos va un gigante, un arquitecto del sonido que marcó generaciones y convirtió las calles en escenario. Willie Colón (1950 - 2026) no solo hizo música, hizo historia", publicaron, emocionando a sus seguidores.

Daniela Darcourt tampoco quedó en silencio y compartió un mensaje lleno de sentimiento por la partida del salsero. La cantante dejó ver su admiración y el cariño que sentía por una de las figuras más importantes de la salsa.

Daniela Darcourt lamenta muerte de Willie Colón. (Instagram)

"Una estrella más que iluminará el corazón de todos los salseros en el universo... Que su música y legado viva eternamente. Hasta siempre, maestro", expresó la cantante en sus redes sociales.

Más salseros peruanos se despiden

Por su parte, Tony Succar también mostró su respeto al maestro con un mensaje breve pero sentido. Con ello, evidenció la enorme influencia que el artista tuvo en la música latina y en los músicos actuales.

"Descansa en paz, maestro de maestros, Willie Colón", escribió, dejando claro el cariño y la admiración que le tenía.

Cielo Torres y Tony Succar desean que Willie Colón descanse en paz. (Instagram)

Asimismo, Cielo Torres se sumó a las despedidas con una frase que conmovió a muchos fans. Su mensaje conectó con el sentir del público salsero que hoy recuerda su legado con nostalgia.

"Descansa en paz, maestro Willie Colón. Hoy el cielo baila salsa", escribió, reflejando el impacto emocional que causó la noticia.

En conclusión, salseros peruanos como Zaparoko, Josimar, Daniela Darcourt y más lamentaron la muerte de Willie Colón. El maestro ha dejado a la salsa de luto, pero también con un legado musical que seguirá vivo por generaciones. Sus canciones, su estilo y su historia continuarán sonando en cada escenario, recordando siempre a uno de los grandes íconos de la música salsera.