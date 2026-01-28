Padre de Tony Succar cuenta su verdad tras tenso momento en hotel de Los Ángeles: "Fue inhumano"

El incómodo momento que vivieron Tony Succar y su padre, Antonio Succar, en un hotel de la cadena Best Western en Los Ángeles sigue generando indignación en redes sociales. Luego de que el músico denunciara públicamente la falta de empatía del personal, ahora fue su papá quien decidió contar su verdad y dar más detalles de lo ocurrido, calificando la situación como un acto inhumano.

Padre de Tony Succar sobre episodio en hotel de Los Ángeles

En entrevista con el programa "Arriba mi gente", Antonio Succar relató el tenso episodio que vivió cuando necesitaba usar con urgencia los servicios higiénicos del hotel, pese a que su hijo tenía una reserva confirmada. Según contó, el recepcionista se negó a permitirle el acceso al baño y terminó cancelando la estadía, lo que desató una fuerte discusión.

"Eso es falta de humanidad. Él tenía 30 años y yo tengo 71 y no existe la mínima empatía con otro ser humano que es mayor, que tiene una necesidad y el baño está ahí", expresó don Antonio.

El adulto mayor explicó que habían viajado por varias horas y no encontraban ningún local que les prestara un baño, lo que empeoró la situación. Además, contó que el trabajador le indicó que debía esperar a que Tony se registrara y subiera a su habitación, algo que para él era imposible debido a su urgencia.

"Primero se me vino a la mente. Digo, es inhumano, no tiene empatía de lo que me está pasando y no tiene ni idea de lo que significa servir a un cliente, que le está trayendo el dinero para que él pueda tener un sueldo", añadió con evidente molestia.

Antonio detalló que todo ocurrió cuando Tony y su esposa buscaban desesperadamente un baño tras varias horas de viaje. Al no encontrar un lugar cercano, decidieron acudir al hotel donde tenían la reserva. Sin embargo, al ingresar y pedir ayuda, recibieron una respuesta negativa que los dejó en shock.

El recepcionista no solo le negó el acceso al baño, sino que también acusó al adulto mayor de faltarle el respeto, amenazando incluso con llamar a la policía. Esto generó una discusión que fue grabada por Tony Succar y luego difundida en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación.

"Yo le dije: '¿Qué te pasa? Yo tenía urgencia de ir al baño, mi hijo ya venía'. Le alcé la voz porque tengo una voz fuerte, soy cantante. Cuando veo algo que hay que corregir, lo digo de frente. Quiero cambiar el mundo, aunque sea uno por uno, y a él le tocó escucharme", recordó Antonio.

Finalmente, Tony decidió retirarse del hotel y buscar otro lugar, mientras su padre tuvo que correr a un restaurante cercano para poder usar el baño. Tras el escándalo, el músico se hospedó en otro hotel y la cadena se comprometió a cubrir los gastos, además de recibir una avalancha de críticas por lo sucedido.

Un mensaje para reflexionar

Más allá del mal momento, Antonio Succar aprovechó para dejar un mensaje sobre la importancia de la empatía y los valores. Para él, este tipo de situaciones reflejan una grave pérdida de humanidad en la sociedad actual.

"Yo quiero darte una reflexión. He estudiado un doctorado en política social y trabajo social para ayudar a mi país y un MBA. Son 7 años que he estudiado y el mensaje es que las personas estamos perdiendo muchos valores y eso tenemos que reconstruirlo. Tenemos que ser más amables, más empáticos y pensar en el otro, porque todos tenemos problemas", señaló.

Además, resaltó que no importa el origen, la edad o la condición social, ya que todos merecen respeto. Don Antonio también recordó que ha dedicado años de su vida al estudio y al trabajo social, con la finalidad de ayudar a las personas y promover una sociedad más solidaria.

"No importa si es chino, cholo, lo que sea, es un ser humano y no importa lo que tiene... Lo más importante en la vida no es tener, es ser buena persona... Cuando tú empoderas a otro y a otro y a otro y otro, estás trascendiendo en la vida, porque todo lo bueno que haces queda en la eternidad. No competir, sino colaborar", afirmó con convicción.

En conclusión, Antonio Succar, padre de Tony Succar, reveló nuevos detalles del incómodo momento que vivió en un hotel de Los Ángeles, donde le negaron el acceso a los servicios higiénicos pese a la urgencia y a que su hijo tenía una reserva confirmada. Su testimonio, junto al video difundido por el músico, generó una fuerte reacción en redes sociales.