Tony Succar expone incómodo momento en hotel de EE.UU. junto a su padre: "No le permitieron usar el baño"

Tony Succar junto a su padre, Antonio Succar, vivieron un tenso momento durante una reciente visita a un hotel de la cadena Best Western en Los Ángeles. Pese a contar con una reservación confirmada, el personal negó el uso de los servicios al adulto mayor durante una emergencia médica, hecho que el músico denunció en redes por falta de empatía.

Impiden ingreso al baño y cancelan su reservación pese a ser huésped

A través de un video grabado en el mismo lugar de los hechos, Tony Succar mostró cómo un recepcionista del hotel Best Western le negó a su padre el ingreso a los servicios higiénicos del vestíbulo. Según relató el músico, Antonio Succar necesitaba utilizar el baño con urgencia debido a problemas de salud, condición que intentó explicar al trabajador sin éxito.

Durante el intercambio de palabras, el colaborador insistió en que Tony Succar no era huésped del hotel porque aún no había realizado el check-in. El artista respondió mostrando los documentos que acreditaban su reserva, aunque el recepcionista desestimó los comprobantes y acusó a ambos de invadir propiedad privada.

"Estoy aquí con mi padre, este muchacho no está dejando usar el baño del vestíbulo del hotel siendo huésped de este hotel", expresó el músico visiblemente molesto en el video.

La situación escaló cuando el trabajador decidió cancelar la reservación y negar cualquier posibilidad de hospedaje. "No eres huésped, no has hecho check-in todavía", se escucha decir al recepcionista, a lo que Tony respondió que contaba con toda la documentación correspondiente.

Pese a que Succar explicó que su padre atravesaba una emergencia, el empleado sostuvo su postura y lanzó una advertencia que terminó por agravar el conflicto:

"Lo siento, voy a cancelar tu reservación, no te voy a hacer check-in. Ahora estás invadiendo propiedad privada porque cancelé tu reservación. Voy a llamar a la policía".

Tony Succar denuncia falta de empatía y expone problemas de salud de su padre

Ante la amenaza de llamar a las autoridades, Tony Succar y su padre optaron por retirarse del lugar. Posteriormente, Antonio logró acceder a un baño en otro establecimiento, aunque el cantante no dejó pasar lo ocurrido y decidió pronunciarse con un extenso mensaje en redes sociales.

En su publicación, el artista reveló que su padre atravesó varias cirugías el año pasado y que su estado de salud sigue siendo delicado, razón por la cual la emergencia resultó especialmente angustiante. Además, cuestionó la forma en la que el personal manejó la situación y lamentó la ausencia de sensibilidad hacia un adulto mayor.

"Hoy me quedé en shock con un hotel Best Western aquí en LA. No es un ataque, es un recordatorio... la compasión no debería ser opcional, especialmente con nuestros mayores", escribió. En el mismo mensaje, añadió: "Mi papá tuvo una emergencia para usar el baño. El año pasado pasó por varias cirugías y su salud no está en su mejor momento. Aun así no le permitieron usar el baño".

Además, Succar también aseguró que, pese a haber pagado la habitación, fue expulsado del hotel.

"Incluso me botaron del hotel y mencionaron llamar a la policía, aun cuando ya había pagado la habitación, por lo que tuve que irme a otro lugar", afirmó en sus redes.

El testimonio de Tony Succar abrió un debate sobre la empatía y el trato digno a los adultos mayores. El músico señaló que la compasión no debería depender de normas internas. El caso continúa generando reacciones y cuestiona el accionar del hotel ante una emergencia.