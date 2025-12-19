Tony Succar anuncia que la cirugía de su hermano Kenyi fue exitosa: "Gracias por sus oraciones"

El productor y músico peruano Tony Succar publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para anunciar que la operación de su hermano Kenyi Succar fue todo un éxito. El joven artista fue sometido a una delicada cirugía en Miami para extirparle un tumor maligno, y afortunadamente, todo salió bien.

Tony Succar celebra la exitosa cirugía de su hermano Kenyi

El reconocido músico peruano Tony Succar compartió una gran noticia. Su hermano Kenyi Succar fue sometido a una delicada cirugía en Miami para extirparle un tumor maligno, donde existía un 70% de probabilidades de que se trate de cáncer de tiroides, y, gracias a Dios, todo salió bien. El productor y su familia no ocultaron su emoción y expresaron su agradecimiento por este resultado positivo.

"Gloria a Dios, gracias por poner tus manos sobre Kenyi, por cuidarlo y estar siempre con nosotros. Gracias a todos por sus oraciones y sus lindos mensajes. Todo salió muy bien en la cirugía y ahora Kenyi va rumbo a su recuperación", escribió Tony en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con tiernas fotos familiares desde el hospital.

El ganador del Latin Grammy también aprovechó el momento para agradecer a los especialistas que realizaron la operación. Resaltó a su cuñado, quien recomendó al especialista que operó a su hermano.

"Gracias a mi cuñado, el mejor cirujano ortopédico del universo James Ross, por recomendarnos al David Bimston, un súper genio y experto en hemitiroidectomía, de Memorial Hospitals Group", expresó el artista.

Las imágenes publicadas mostraban a Tony sonriente junto a sus padres Mimy Succar y Don Antonio Succar y otros familiares, todos conmovidos y felices por la evolución favorable de Kenyi. En otro imagen aparece su hermano en el hospital, ya en proceso de recuperación.

Una lección de vida para Tony Succar

Este episodio marcó profundamente al productor musical, quien aprovechó para reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida. Destacó la importancia de cuidar la salud y valorar el amor familiar.

"Una vez más me doy cuenta de lo frágiles que realmente somos... uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. La salud es lo más importante. Esto ha sido un wake up call para mí: para vivir la vida con más balance, no vivir con estrés ni amargura, evitar problemas innecesarios y simplemente amar al máximo... especialmente en familia", compartió con gran sinceridad.

Tony aseguró que este difícil momento lo hizo mirar la vida desde otra perspectiva. Reafirmó lo importante que es tener unión en casa.

"Cuando hay unión familiar, la vida tiene sentido y armonía, y cuando uno enfrenta un obstáculo o problema, el amor nos da la fuerza para superarlo juntos. Los amo", añadió emocionado.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de aliento para Tony y su familia. Entre los artistas que reaccionaron destacó el cantante Luis Enrique y Regina Alcóver, madre de Gian Marco. Miles de seguidores celebraron la recuperación de Kenyi y destacaron el amor y la fe que caracteriza a la familia Succar.

"Dios siempre es bueno", escribió Luis Enrique. "Amo esta familia, en especial a los pilares fundamentales que son quienes crean esta unión", destacó un usuario. "Mil bendiciones familia hermosa y querida", señaló Regina Alcóver.

En conclusión, la exitosa cirugía de Kenyi Succar trajo alivio y alegría a toda la familia del productor Tony Succar, quien no dudó en compartir su gratitud y fe con sus seguidores. Este episodio no solo marcó un momento de unión familiar para Tony, sino también una reflexión sobre la importancia de la salud, el amor y la fortaleza en los momentos difíciles.