Pamela Franco lidera 'Voces por una Navidad', evento benéfico este 11 de diciembre en SMP

Con un espíritu navideño y de ayuda social, Pamela Franco se prepara para encabezar 'Voces por una Navidad', un evento benéfico diseñado para llevar apoyo y alegría a las familias. La cantante reunirá a talentosos artistas en una jornada especial que combinará música y solidaridad, con el firme objetivo de apoyar a las personas que más lo necesitan en esta época festiva.

Concierto navideño: 'Voces por una Navidad'

La artista peruana Pamela Franco, se pone la camiseta de la solidaridad al liderar el evento benéfico 'Voces por una Navidad', que se realizará en San Martín de Porres. Este espectáculo tiene como objetivo principal llevar un momento de alegría y esperanza a las familias de bajos recursos, contando con la participación de talentosos músicos y figuras públicas.

Este encuentro solidario se realizará este jueves 11 de diciembre, e invita al público a congregarse a partir de las 5 de la tarde. La cita es en el Polideportivo Municipal Las Dalias del Norte en Naranjal, un lugar céntrico y accesible ubicado estratégicamente en el distrito de San Martín de Porres.

El ingreso no requiere de una entrada monetaria, sino la entrega de un vívere no perecible, transformando la música en un acto directo de generosidad. Además de apoyar esta noble causa, el público tendrá el placer de disfrutar de las actuaciones de doce grandes artistas invitados.

Artistas invitados

La cartelera de 'Voces por una Navidad' es verdaderamente estelar y promete una noche inolvidable para todos los asistentes. La variedad de géneros musicales estará representada por artistas de gran trayectoria y popularidad en la escena local.

Iniciando la lista de talentos, encontramos a figuras como Lucho Paz y Yolanda Medina, quienes son nombres fuertes en el mundo de la cumbia y música tropical. Se suman también Marina Yafac y Dilbert Aguilar, conocidos por sus éxitos que hacen bailar a multitudes en todo el país.

La voz mascuilina de Bill Orosco también se hace presente, aportando su talento al repertorio de la noche. El poder femenino se sigue sintiendo con la inclusión de Kate Candela e inconfundible Margarita Zárate, quienes traen consigo ritmos contagiantes y letras que resuenan con la audiencia.

Además, la reconocida Liz Sandra Coaquira y el legendario Tony Manuel se suman a esta causa noble con su inmenso talento musical. Cada uno de ellos promete una actuación memorable para agradecer la generosidad del público.

De esta manera, con 'Voces por una Navidad', Pamela Franco reafirma su compromiso con las causas sociales y el apoyo a las comunidades vulnerables. El evento de este jueves 11 de diciembre en San Martín de Porres promete cerrar la jornada con un mensaje de unión y esperanza para todas las familias asistentes.