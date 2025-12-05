¡Próximo estreno! Papillón anuncia el lanzamiento del tema "Mix Vacilón Navidad"

Dentro de la cumbia peruana, Papillón es una de las más sonadas que viene haciendo bailar a todo el Perú con varios éxitos y grandes talentos en su delantera musical. Ahora por época navideña, la agrupación viene preparando el lanzamiento de "Mix Vacilón Navidad".

Se estrenará "Mix Vacilón Navidad"

A través de sus redes sociales, Papillón sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva producción antes de que acabe el 2025. El grupo de cumbia decidió grabar la canción "Mix Vacilón Navidad", que será lanzado en todas las plataformas digitales y el videoclip en su canal de YouTube.

En esta época navideña de unión familiar, el grupo de cumbia más sonado del país ha preparado un mix especial para que puedas disfrutar de inicio a fin. Con su nueva delantera musical interpretarán los mejores temas y muy pronto se dará a conocer la fecha de lanzamiento.

"¡Próximo estreno! Se viene Mix Vacilón Navidad, atentos a nuestras redes sociales", expresaron en su cuenta de Instagram.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y muchos más. El grupo ha conquistado el corazón de miles de fanáticos que lo siguen a través de toda su carrera.

Hace unas semanas, Mafer Portugal fue presentada oficialmente como parte del grupo de cumbia. La joven que cantaba salsa pasó a la cumbia sorprendiendo a miles de seguidores con su voz, haciendo gozar al público en cada concierto. Ahora, se ha unido a la gran familia papillonera que recorre todo el Perú haciendo bailar y cantar a los fans.

De esta manera, Papillón viene lanzando más temas musicales que pone a bailar a todo el Perú y antes de que acabe este 2025, la agrupación de cumbia acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva producción de cumbia que le encantará a sus fanáticos. El grupo estrenará muy pronto el tema "Mix Vacilón Navidad" que será lanzado en todas las plataformas digitales.