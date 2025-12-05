RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡Muy pronto!

¡Próximo estreno! Papillón anuncia el lanzamiento del tema "Mix Vacilón Navidad"

Por medio de sus redes, Papillón acaba de anunciar que estrenará el videoclip de "Mix Vacilón Navidad" en todas las plataformas digitales.

Papillón anuncia el lanzamiento del tema "Mix Vacilón Navidad"
Papillón anuncia el lanzamiento del tema "Mix Vacilón Navidad" (Composición Karibeña)
05/12/2025

Dentro de la cumbia peruana, Papillón es una de las más sonadas que viene haciendo bailar a todo el Perú con varios éxitos y grandes talentos en su delantera musical. Ahora por época navideña, la agrupación viene preparando el lanzamiento de "Mix Vacilón Navidad". 

Se estrenará "Mix Vacilón Navidad"

A través de sus redes sociales, Papillón sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva producción antes de que acabe el 2025. El grupo de cumbia decidió grabar la canción "Mix Vacilón Navidad", que será lanzado en todas las plataformas digitales y el videoclip en su canal de YouTube.

En esta época navideña de unión familiar, el grupo de cumbia más sonado del país ha preparado un mix especial para que puedas disfrutar de inicio a fin. Con su nueva delantera musical interpretarán los mejores temas y muy pronto se dará a conocer la fecha de lanzamiento. 

"¡Próximo estreno! Se viene Mix Vacilón Navidad, atentos a nuestras redes sociales", expresaron en su cuenta de Instagram. 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Papillon 🦋 (@papillon.oficial)

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y muchos más. El grupo ha conquistado el corazón de miles de fanáticos que lo siguen a través de toda su carrera. 

¿Papillón regalará un carro por Año Nuevo? Esta fue la respuesta del grupo
Lee también

¿Papillón regalará un carro por Año Nuevo? Esta fue la respuesta del grupo

Hace unas semanas, Mafer Portugal fue presentada oficialmente como parte del grupo de cumbia. La joven que cantaba salsa pasó a la cumbia sorprendiendo a miles de seguidores con su voz, haciendo gozar al público en cada concierto. Ahora, se ha unido a la gran familia papillonera que recorre todo el Perú haciendo bailar y cantar a los fans. 

De esta manera, Papillón viene lanzando más temas musicales que pone a bailar a todo el Perú y antes de que acabe este 2025, la agrupación de cumbia acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva producción de cumbia que le encantará a sus fanáticos. El grupo estrenará muy pronto el tema "Mix Vacilón Navidad" que será lanzado en todas las plataformas digitales. 

Temas relacionados cumbia estreno Mix Vacilón Navidad navidad Papillón

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

Hija de Melissa Klug no reconoce a Abel Lobatón como su padre y él responde: "Concentrado en la final"

últimas noticias
Karibeña