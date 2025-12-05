'Cumbiaño Nuevo': Papillón, Caribeños, Son del Duke y más este 31 de diciembre en SMP

La celebración de fin de año más espectacular te espera en Lima Norte. Karibeña revela el cartel completo del evento que promete ser la fiesta más vibrante para recibir el 2026. Conoce todos los detalles de este grandioso concierto que reunirá a las agrupaciones de cumbia más destacadas del momento.

Fiesta de Año Nuevo

Prepárense para despedir el 2025 con una explosión de ritmo, sabor y las principales orquestas de cumbia del Perú. La fiesta más esperada para darle la bienvenida al 2026 llega con el 'Cumbiaño Nuevo', un evento que promete ser una celebración inolvidable.

El Parque Zonal Mayta Cápac de San Martín de Porres será el escenario del concierto más grande de la cumbia de fin de año. Este evento, organizado por Karibeña, se realizará el miércoles 31 de diciembre desde las 7:00 p.m., garantizando que el público baile hasta el amanecer.

La fiesta está asegurada con una cartelera de primer nivel que ofrecerá un show musical imperdible. Amaya Hermanos, Armonía 10 de Walther Lozada, Caribeños de Guadalupe, Papillón, Son del Duke se reunirán en un mismo escenario para interpretar los éxitos que marcaron la cumbia durante todo el año.

Este encuentro confirma la participación de las orquestas más aclamadas de la cumbia en un solo lugar. La amplitud del local garantiza la comodidad para todos los asistentes que deseen bailar, así que prepárense para vivir una noche mágica y de pura jarana.

'Cumbiaño Nuevo': Asegura tu entrada

Si no te quieres perder esta espectacular fiesta para recibir el 2026, es fundamental adquirir tus entradas con anticipación. La preventa exclusiva ya está disponible hasta agotar stock a través de la plataforma de VAOPE.COM, ofreciendo tres zonas diferenciadas para el público, Cumbiaño Nuevo, Karibeña y General.

No esperes al último momento, reúne a tu familia, amigos, y prepárate para vibrar al ritmo de la mejor cumbia. El concierto 'Cumbiaño Nuevo', presentado por Radio Karibeña será, sin duda alguna, la manera más divertida y vibrante para darle la bienvenida al 2026. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!

De esta forma, el 'Cumbiaño Nuevo' se perfila como la mejor opción para cerrar el año con alegría, buena música y el talento de las orquestas más queridas del país. Son del Duke, Papillón, Caribeños de Guadalupe, Armonía 10 de Walther Lozada y Amaya Hermanos prometen una noche inolvidable para celebrar en grande la llegada del 2026 en el Parque Zonal Mayta Cápac de San Martín de Porres.