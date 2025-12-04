¿Papillón regalará un carro por Año Nuevo? Esta fue la respuesta del grupo

Dentro de la cumbia peruana, Papillón es una de las agrupaciones más sonadas y pedidas del Perú, donde vienen haciendo gozar a sus seguidores. En una entrevista, el grupo de cumbia sorprendió a los conductores al dar una gran noticia para todos los televidentes.

¿Papillón regalará un auto?

El pasado 3 de diciembre, Papillón fue invitado al programa de entretenimiento 'Desvelados' donde estuvo ayudando a varios televidentes a ganar sus premios, y cantar sus mejores éxitos. Es así como el vocalista del grupo dio una gran sorpresa para todo el público.

"¿Papillón va a regalar un poco de plata?", pregunta el conductor al grupo de cumbia en medio del programa en vivo, y vocalista Anthony Rivera responde: "Hemos traído un carro para que sortees en Año Nuevo porque somos hinchas de Desvelados".

Entonces, la conductora Korina Rivadeneira se acerca al cantante para darle la mano de manera oficial diciendo que no sea de juguete. Es así como luego, el vocalista conocido como 'Corazoncito' también invita a todo el equipo de producción y a los conductores para asistir a su restaurante de ceviche.

"Desvelados se ganaron con Papillón porque no son solo fiesta y talento, sino un regalito", expresó finalmente el conductor del programa nocturno. En la publicación expresaron: "¡ATENTOS QUE EL TÍO PAPILLÓN HABLÓ! Nos ha prometido un carro para sortear en Año Nuevo... ¿será verdad?. Compartan este reel para que se nos haga el milagrito".

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más. El grupo ha conquistado el corazón de miles de fanáticos que lo siguen a través de toda su carrera.

De esta manera, Papillón sigue dándolo todo para sus seguidores y ahora, el cantante Anthony Rivera sorprendió al revelar que estaría sorteando un carro para el público por la celebración de Año Nuevo, mostrándose muy seguro ante el público y los conductores del programa nocturno 'Desvelados' se emocionaron con la noticia.