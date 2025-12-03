Leslie Shaw aceptaría cantar otra vez con Marisol si hay dinero de por medio: "Esto es un negocio"

Después que realizaron dos colaboraciones musicales, Leslie Shaw no dudó en hablar sobre el trabajo que realizó Marisol en su videoclip que llevó a un problema entre ellas. Es así como ahora la 'Gringa' decidió comentar que aceptaría otro fear solo si le pagan.

¿Leslie Shaw aceptaría nuevo feat con Marisol?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Leslie Shaw comentó sobre la posibilidad de realizar colaboraciones musicales con sus críticos. Ante esto, opinó sobre realizar feats el cantante Emil y a sus detractores en general.

"Si me pagan, claro que sí porque yo tengo seis perritos que alimentar, para la comida, para la gasolina (¿La pelea queda aparte?) No, esto es negocio, si hay dinero de por medio no hay ningún problema", expresó.

Como se recuerda, la 'gringa' ha mandado muchas indirectas y fuertes mensajes a Marisol después de lanzar sus dos colaboraciones musicales. A pesar de la riña, la Shaw afirma que aceptaría una colaboración con la condición que le paguen.

"¿Si hay dinero de por medio volverías a cantar con Marisol?", le pregunta el reportero, y Leslie responde: "Si hay dinero, sí. Eso es un negocio, sí, sí (¿No tienes algún roche?) No, para nada, la verdad que no"

Sobre feat con Pamela López

Es así como la 'barbie de la cumbia' también fue consultada sobre una posible canción con Pamela López, también dejó en claro que cobraría para un feat y si la canción está buena. Incluso, respondió que no tiene que dar clases de canto a nadie, como a la ex de Christian Cueva, porque le han señalado de no saber cantar en varias ocasiones por sus detractores.

"Me encanta ella, me parece que está regia (cantarías con ella?) no sé, si hay dinero de por medio y la canción está buena. (¿Unos tips de canto puede ser?) No, yo no soy profesora de canto, dice que no soy cantante. Imagínate si me va bien sin saber canta, imagínate si supiera, está súper más mega archi antipática", expresó la joven cantante en el programa de TV.

De esta manera, Leslie Shaw deja en claro que si se trata de hacer colaboraciones con algunos de sus detractores, no tiene roche para trabajar, siempre y cuando reciba su pago. Es así como la 'gringa' deja abierta la posibilidad de hacer un tercer feat con Marisol, pero solo si recibe dinero por su trabajo en la música.