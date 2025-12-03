Gerente de Emelec reveló que Christian Cueva no va más en el club: "Llegamos a un feliz término"

Christian Cueva terminó su etapa en Emelec tras semanas de rumores sobre su continuidad. El miércoles, el gerente deportivo Edison Baldeón confirmó que el mediocampista llegó a un acuerdo para finalizar su contrato. Cueva, fichado para ayudar al equipo a evitar el descenso, decidió marcharse después de cumplir ese objetivo, dejando sorpresa e incertidumbre entre la hinchada eléctrica.

Dirigencia de Emelec detalla cómo se produjo la salida de Cueva

Edison Baldeón habló para la @KCH Radio de Guayaquil y dio detalles del proceso que terminó por sellar la salida del peruano. El dirigente dejó claro que las conversaciones se desarrollaron sin tensiones ni conflictos.

"Ayer conversamos con Christian y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero y no vamos a tener inconvenientes", afirmó el gerente deportivo, dejando en evidencia que el acuerdo se dio con total cordialidad.

La etapa de Cueva en Emelec quedó marcada por una serie de factores que dificultaron su consolidación. Su fichaje en junio de 2025 generó ilusión entre los hinchas, quienes veían en él a un jugador capaz de aportar jerarquía en un momento crítico del club.

Sin embargo, los problemas físicos lo acompañaron desde su llegada y afectaron su continuidad. En la Serie A sumó 15 partidos, donde anotó dos goles y entregó dos asistencias, números que quedaron por debajo de lo esperado debido a sus constantes interrupciones por lesiones y su irregular presencia como titular.

Guillermo Duró revela los motivos personales detrás de la decisión

Tras la confirmación oficial, los medios locales recurrieron al entrenador Guillermo Duró para conocer su versión. El técnico argentino sostuvo que la salida de Cueva respondió principalmente a cuestiones personales que el jugador arrastraba desde semanas atrás.

"No la estaba pasando bien", declaró Duró al referirse a la situación emocional del peruano. Luego añadió que, pese al respaldo del club, 'Aladino' "no se sentía muy cómodo", lo que dejaba claro que su adaptación al entorno no fue sencilla. El DT lamentó que el futbolista no lograra estabilidad fuera del campo, algo que terminó influyendo en su decisión final.

En medio de esta situación, Duró, quien también vive un periodo de incertidumbre sobre su continuidad en el club, explicó cuál será el siguiente paso del mediocampista tras rescindir su contrato.

"Prefirió rescindir tras llegar a un acuerdo con los dirigentes como para volver a su país. Ya ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron", señaló el entrenador, confirmando así que Cueva regresará al Perú mientras define su futuro.

La salida de Christian Cueva de Emelec marca el cierre de una etapa breve pero intensa, en la que las expectativas iniciales chocaron con una realidad llena de obstáculos. Entre lesiones, problemas personales y un desempeño irregular, el mediocampista no logró afianzarse como figura del club ecuatoriano.