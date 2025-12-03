Carlos Zambrano estaría envuelto en estafa inmobiliaria a una pareja de ancianos: ¿De qué se trata?

El futbolista Carlos Zambrano se encuentra en el centro de la polémica luego de que se le vinculara con un supuesto caso de estafa inmobiliaria que afectaría a una pareja de adultos mayores. El programa 'Arriba mi gente' difundió un reportaje en el que Alejandro Guisse y Marcela Vargas de Guisse narran cómo podrían perder su departamento en San Borja, valorizado en medio millón de dólares, debido a presuntas irregularidades de la empresa Ergo Capital, liderada por Erick Goñi Marcos.

Detalles del caso y la participación de Zambrano

La situación se remonta a 2022, cuando Marcela Vargas recibió la propuesta de Goñi de hipotecar su propiedad a cambio de pagos mensuales. Al año siguiente, la pareja accedió a hipotecar su departamento por 220.000 dólares, ya que necesitaban cubrir tratamientos médicos, incluida la quimioterapia de Marcela.

"Hemos sido estafados. Realmente, por la edad de mi esposo, más que nada por él y también por mi salud, hemos sido vilmente estafados", expresaron ambos para Contracorriente, mostrando su preocupación.

La polémica creció al descubrir que Carlos Zambrano figuraba como garante del contrato hipotecario. Según Santiago Llancari, abogado de los adultos mayores, el futbolista inició un proceso de arbitraje contra Ergo Capital para recuperar su inversión junto a Goñi.

"Se está incluyendo a Carlos Zambrano en el delito de estafa porque es parte del contrato, porque lo han puesto a mis patrocinados como fiadores, garantes", explicó Llancari.

Por su parte, Marcela Vargas se dirigió directamente al jugador: "Ojala él vea este reportaje con su esposa, lo conversen y que no les motive el hecho de queremos la casa o el departamento para arreglarlo y venderlo".

La defensa de Carlos Zambrano y su versión

Gonzalo Hidalgo, abogado de Carlos Zambrano, aseguró en el programa Latina Televisión que el futbolista no cometió delito alguno y es, en realidad, otra víctima de la situación. Destacó que el hijo de los adultos mayores es amigo de Erick Goñi, pero que Zambrano solo mantuvo una relación estrictamente comercial con el empresario.

"La información que se está transmitiendo no es la real. El hijo de los fiadores es amigo de Erick. Mi cliente conoció a los señores el día de la firma, no los indujo a error ni se coludió con Goñi", afirmó Hidalgo.

Asimismo, enfatizó que Zambrano ha intentado negociar con los involucrados desde que surgieron los problemas, buscando una solución que evite conflictos.

"No es que hay una amistad. Erick llegó a mi cliente por un amigo en común. Le planteó el negocio y para que mi cliente pueda invertir, le pidió una garantía para cubrir su patrimonio (...) Es totalmente falso que Carlos se ha coludido con él", concluyó.

El caso continúa generando repercusiones en medios y redes sociales, con versiones encontradas sobre la participación de Carlos Zambrano. Mientras la defensa asegura que solo actuó como inversor y garante, la pareja de adultos mayores reclama por la posible pérdida de su vivienda. El desarrollo de este proceso judicial marcará el rumbo de la polémica.