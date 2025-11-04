Jugadores de Alianza Lima fueron captados en concierto tras empate con Melgar: bebidas, besos y altercados

El último fin de semana, Alianza Lima empató 2-2 ante Melgar en el estadio Alejandro Villanueva, resultado que dejó un sabor amargo entre los hinchas. Sin embargo, la controversia no terminó en la cancha. Tras el partido, algunos jugadores del plantel, Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini y Kevin Quevedo fueron captados celebrando Halloween, una noche que, lejos de pasar desapercibida, terminó generando gran polémica.

Los jugadores de Alianza Lima fueron vistos en una fiesta

De acuerdo con el programa Amor y Fuego, los futbolistas aliancistas asistieron a una fiesta luego del empate ante el conjunto arequipeño. El primero en llegar habría sido Carlos Zambrano, quien se mostró relajado saludando a sus amistades. Poco después apareció Pablo Ceppelini, que también se unió al ambiente festivo.

La sorpresa de la noche la protagonizó Kevin Quevedo, quien fue grabado con un vaso en la mano conversando con Yharif Figueroa, exesposa del arquero Ángelo Campos. En las imágenes difundidas por el mencionado programa, ambos se mostraron bastante cercanos: Quevedo la abrazó, le susurró algo al oído y finalmente le dio un beso en los labios.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde los hinchas criticaron la conducta del delantero, recordando que el club se encuentra en una etapa decisiva del torneo. "Parece que no aprendieron nada", fue uno de los comentarios más repetidos por los aficionados blanquiazules.

Agresiones a la prensa durante el Reggaeton Lima Festival

Los problemas continuaron cuando los jugadores acudieron al Reggaeton Lima Festival, celebrado en el Estadio Nacional el 31 de octubre. En el evento también estuvieron presentes Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini, quienes disfrutaron del concierto junto a amigos y familiares.

El momento tenso ocurrió cuando un reportero de 'Amor y Fuego' intentó entrevistar a Ceppelini para consultarle sobre las denuncias que enfrenta por agresión física y psicológica. El volante uruguayo prefirió no responder y siguió su camino, aunque el incidente escaló al final del show.

Según el mismo programa, al abandonar el recinto, Carlos Zambrano reaccionó con molestia al notar la presencia de cámaras. El defensa, acompañado de su esposa Marcia Succar y un grupo de amigos, habría empujado a un miembro del equipo de prensa. Uno de sus acompañantes también habría exigido que dejaran de grabar, generando un altercado que rápidamente se viralizó.

El comportamiento de los jugadores ha generado incomodidad entre los seguidores de Alianza Lima, quienes consideran que no fue el momento adecuado para celebraciones. En redes sociales, muchos recordaron que el club aún pelea por objetivos importantes y que los futbolistas deberían dar el ejemplo dentro y fuera del campo.