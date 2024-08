Universitario de Deportes y Melgar: Conoce la lista de jugares sancionados para la fecha 6 del Torneo

Al final del partido entre Universitario y Melgar, disputado en Arequipa por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024, se desató una pelea entre los jugadores de ambos equipos. El árbitro del encuentro, Jesús Cartagena, elaboró un informe sobre lo sucedido, y la Comisión Disciplinaria de la FPF tuvo que determinar las sanciones para los participantes en la riña.

En ese sentido, se confirmó la lista de los jugadores sancionados para la fecha 6 del Torneo Clausura. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego del incidente en Arequipa en donde jugadores de Universitario de Deportes y Melgar protagonizaron un violento altecado, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió no emitir un fallo sobre esta situación. En ese sentido, se limitó a presentar una lista de sancionados en el que los clubes mencionados se ven afectados.

Boletín de sanciones para la fecha 6 del Torneo Clausura 2024.

Este hecho tomó por sorpresa a los hinchas, pues esperaban que se realizara una investigación sobre este caso. Sin embargo, el juez Jesús Cartagena habría presentado un informe incompleto sobre esta situación.

En Universitario se encuentran Corzo, Murrugarra, Calderón, Celi y Valera, mientras que en Melgar están Blando, Lavandeira y Cáceres. Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial que sancione a estos jugadores para las próximas fechas del Clausura. Todos ellos pudieron haber participado en la reciente fecha 5 del Torneo Clausura.

Según informa Gustavo Peralta, tras la autorización de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol para que todos los futbolistas involucrados en la pelea puedan jugar en la próxima fecha, Fabián Bustos contará con todo el plantel de Universitario de Deportes. Con ellos, buscará asegurar tres puntos importantes en Huancayo, una plaza difícil de superar.

Al contrario, el director deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni expresó su preocupación frente a esta situación, ya que no se decidió ningún proceso disciplinario contra los jugadores involucrados en el altercado de Arequipa.

"Me preocupa realmente donde estén Miguel Grau, Óscar Fernández, Luis Moreno, porque evidentemente hay una inconsistencia muy grande en sus funciones. Estamos realmente preocupados de tener que estar continuamente informando y pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones" , empezó diciendo.

"Si ustedes recuerdan, Ángelo Campos fue sancionado en la misma semana y lamentablemente no pudimos tenerlo. Yo no me voy a quejar aquí de la sanción de Campos, cometió un error. Por eso mismo, pedimos que la Comisión Disciplinaria tome cartas en el asunto", expresó Bruno Marioni ante la polémica situación entre Universitario de Deportes y Melgar.