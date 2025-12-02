Darinka Ramírez sobre supuesta boda de Jefferson Farfán con Xiomy: "No es bonito divulgar y dejarlo en nada"

Desde hace meses, Jefferson Farfán está deslizando la posibilidad de casarse con Xiomy Kanashiro a menos de un año de oficializar su relación amorosa. Ante esto, Darinka Ramírez lo minimiza señalando que no es recomendable divulgar si al final no llega a nada.

Darinka opina de la supuesta boda de Farfán

En una entrevista con el medio 'Amor y Fuego' cuando promocionada su reciente protagonismo en el videoclip de Los Conquistadores de la Salsa, Darinka Ramírez fue consultada sobre Jefferson Farfán hablando de casarse con Xiomy Kanashiro.

"La verdad no me interesa, que se case dos veces. No la ve (a su hija) desde hace meses. Me importa cómo es como papá, mal. No hay ningún tipo de disposición. Un papá que quiere estar, está y te toca la puerta por último si quiere ver a su hija o le interesa", expresó la joven sobre el padre de su hija.

Luego, el reportero le consultó si durante la relación que tuvo con el exfutbolista le mencionó sobre una propuesta de matrimonio en un futuro. Ante eso, señala que Farfán deseaba nunca casarse y afirmó que divulgar un supuesto compromiso que no existe, no sería nada agradable.

"No, a mí me dijo que nunca se quería casar, pero cada persona fluye en cada relación. La verdad, el que quiere hacerlo lo hace, no es bonito estar divulgando y después dejarlo en la nada", agregó la influencer Ramírez.

Sobre la ausencia del expelotero

Darinka es una agente inmobiliaria que ha pasado a influencer, cantante y modelo de videoclips. Afirma que hace todo lo posible para facturar en su hija, ya que Jefferson Farfán no quiere llegar a una conciliación para aumentar la pensión de su pequeña por supuesta falta de dinero, pero si exhibe sus viajes de lujo.

"Hay que seguir facturando, hay una niña de por medio que tiene que ser protegida en todos los aspectos. Cumple con lo mismo de siempre, la niña crece y ya va a entrar al colegio", expresó la joven ante las cámaras de televisión afirmando que el exfutbolista no le estaría dando la misma prioridad como con sus otros hijos.

De esta manera, Darinka Ramírez señala que no le interesa la vida amorosa de Jefferson Farfán o si se casa con Xiomy Kanashiro, pero sí sobre su papel como padre de su hija. Además, señaló que si no es cierto su compromiso con la bailarina, no es bonito difundirlo como cierto.