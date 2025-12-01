Hija de Melissa Klug no reconoce a Abel Lobatón como su padre y él responde: "Concentrado en la final"

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, decidió hablar fuerte y claro sobre su relación con su padre biológico, Abel Lobatón. La joven aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo con él y que, para ella, no representa una figura paterna. El exfutbolista fue consultado por "América Hoy" al respecto y sorprendió con su fría respuesta.

Hija de Melissa Klug desconoce a Abel Lobatón como su padre

La hija de Melissa Klug, Melissa Lobatón, sorprendió al revelar que no tiene ningún tipo de relación con su padre biológico, el exfutbolista Abel Lobatón. A través de sus redes sociales, la joven habló sin filtros sobre cómo ha sido crecer sin su presencia y dejó en claro que no lo considera su papá.

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, sus seguidores le consultaron por su relación con Lobatón, y Melissa no se guardó nada. Con un tono directo, respondió sin rodeos. La joven explicó que nunca existió una conexión con su padre biológico, ya que él no mostró interés en formar un lazo afectivo con ella.

"Es la última vez que lo voy a decir: yo no tengo relación ninguna con ese ser humano", expresó. "En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre", añadió.

Melissa también reflexionó sobre lo que significa realmente ser papá. Dejó entrever que la figura paterna se gana con hechos, no solo con un apellido.

"Hay gente que considera a su papá y hay gente que no lo considera", comentó la hija de Melissa Klug, generando revuelo en redes.

Como se recuerda, Melissa Klug y Abel Lobatón mantuvieron una relación cuando la empresaria tenía 17 años, y de ese vínculo nacieron sus hijas Samahara y Melissa. Su matrimonio terminó en 2007 y, desde entonces, la distancia entre el exfutbolista y sus hijas ha sido evidente.

Abel Lobatón prefiere enfocarse en su trabajo

Luego de que sus declaraciones se hicieran virales, el programa "América Hoy" buscó la versión de Abel Lobatón. Sin embargo, el exjugador evitó pronunciarse sobre el tema y respondió de manera breve a través de WhatsApp, asegurando que está enfocado en su labor como gerente deportivo. También dejó en claro que su mente está puesta en los logros profesionales.

La fría respuesta de Abel Lobatón sobre declaraciones de Melissa Lobatón. (América Hoy)

"Amiga, no sé nada de eso la verdad, porque estoy más que concentrado en la final que el CNI, donde soy gerente deportivo, venimos a jugar este domingo", respondió el exfutbolista. "Tengo mi cabeza en este momento de hacer historia, que es lo que siempre hice donde me tocó jugar, cuando me tocó ser entrenador y ahora como gerente deportivo", agregó.

Melissa Klug respalda a su hija

Por su parte, Melissa Klug también habló del tema en "América Hoy" y confirmó que Lobatón nunca estuvo presente en la vida de sus hijas. Melissa también explicó que el acercamiento que tuvo Samahara con su padre fue una decisión propia.

"Nunca estuvo presente en la vida de mis hijas, de las dos, de Samahara y de Melissa", aseguró la empresaria. "Que Samahara lo haya perdonado ya de grande, son decisiones de ella", dijo.

Finalmente, destacó quién sí estuvo siempre al lado de sus hijas: Raúl Marquina, padre de su primogénita Gianella. Él asumió ese rol con cariño.

"El que siempre estuvo presente fue Raúl Marquina. Él siempre ha estado hasta el día de hoy y con mis dos hijas, Samahara y Melissa", sostuvo.

En conclusión, con estas declaraciones, tanto Melissa Klug como Melissa Lobatón dejan claro que el pasado con Abel Lobatón quedó cerrado y lo desconocen como padre. Para la empresaria el verdadero ejemplo ha sido Raúl Marquina, quien ha estado presente en las buenas y en las malas.