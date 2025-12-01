Melissa Klug niega reconciliación con Jesús Barco y aclara beso que se dieron: "Fue un juego"

Melissa Klug se pronuncia tras el romántico beso que protagonizó con Jesús Barco en el programa "Esta Noche". Aunque muchos pensaron que habían retomado su relación, la 'Blanca de Chucuito' aclaró que aún no han vuelto oficialmente y que el beso fue parte de un juego.

Melissa Klug niega haber regresado con Jesús Barco

La empresaria Melissa Klug rompió su silencio tras el beso que dio de qué hablar con Jesús Barco en el programa "Esta Noche" de la Chola Chabuca. Aunque muchos creyeron que habían vuelto, la empresaria aclaró que no han retomado su relación y que ese momento fue solo parte de un juego televisivo.

Durante su visita al programa "América Hoy", Melissa fue directa al contar cómo está la situación con el futbolista. La chalaca explicó que ambos están conversando para decidir qué pasará con su relación, pero que todavía no hay reconciliación oficial.

"En esta situación de la que me encuentro ahorita, nosotros estamos conversando. Obviamente, parte de lo que pasó en el programa de la Chola fue un juego y todo eso. Nosotros estamos conversando para ver nuestra situación, si es que nosotros podemos seguir", señaló la empresaria.

La conductora Janet Barboza quiso saber si realmente no habían retomado la relación. Y Melissa respondió tajante.

"(¿No han regresado todavía al 100%?) No (¿Sigues analizando?) Sí, no es de la noche a la mañana que él venga y me diga, como lo reconoció: 'Sí, estuve en un lugar que no debía, la regué'. Por su propia elección, porque nadie obliga a nadie", dijo firme, dejando en claro que el perdón no es algo automático.

La conductora Ethel Pozo recalcó que no es el primer error de Jesús Barco en la relación. Melissa también reconoció que, a pesar de los problemas, tanto ella como Jesús quieren salvar su familia por el bien de su pequeña hija, aunque no a cualquier precio.

"(Ya la segunda me da la impresión que podría haber una tercera, una cuarta y entonces, ¿cómo quedamos?) No, sí, imagínate. Estar en esta situación, a estas alturas de mi vida es un poco complicado... Nosotros queremos nuestra familia. Pero si en todo caso más adelante siguen pasando situaciones así, obviamente tenemos que tomar caminos separados, ¿no?", explicó.

Además, la empresaria dejó un mensaje para quienes critican que continúe viéndose con el futbolista. Dejó claro que él siempre formará parte de su entorno.

"Y así le moleste a las personas que comentan en el espectáculo, siempre me van a ver con él porque es parte de mi familia. Es mi familia", recalcó la chalaca.

Jesús Barco acepta su error y pide perdón

Por su parte, Jesús Barco también se presentó en el programa "Esta Noche", donde pidió disculpas públicamente. El futbolista reconoció haber fallado.

"Han venido pasando cosas que le han quitado, le he quitado tranquilidad a ella, a mi hija y a su entorno familiar. No hay nada mejor que estar esta noche con ella para expresarle lo que siento hacia ella y mi hija, aceptar las cosas que han pasado", señaló el deportista, visiblemente arrepentido.

En conclusión, Melissa Klug aclaró que el beso con Jesús Barco no significó una reconciliación, sino un momento espontáneo dentro de un programa de televisión. La empresaria reconoció que aún existen sentimientos, pero prefiere ir con calma antes de tomar una decisión definitiva sobre su relación. Mientras tanto, ambos mantienen el diálogo por el bienestar de su hija.