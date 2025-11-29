Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

La exproductora Pati Lorena, quien trabajó junto a Gisela Valcárcel, decidió romper su silencio tras los rumores que vinculan a Ethel Pozo con Yaco Eskenazi. En conversación con Instarándula, Lorena aclaró el tema y aseguró que conoce bien a ambos por haber trabajado directamente con ellos.

Pati Lorena sobre fuerte rumor entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

La exproductora de televisión Pati Lorena, conocida por haber trabajado junto a Gisela Valcárcel, decidió hablar fuerte y claro sobre los rumores de un supuesto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. En una entrevista con el portal Instarándula, Lorena negó rotundamente que haya existido algo más que una amistad entre ambos conductores.

Todo empezó luego de que una usuaria mencionara en el pódcast Good Floro que la hija de una reconocida conductora de televisión y su compañero, quien tenía una hermosa pareja, habrían tenido un 'affaire'. En redes, los internautas señalaron que se habría referido a Ethel y Yaco, pues se mencionaba de "química especial" durante su paso por televisión, generando comentarios y memes en redes sociales.

Ante la ola de rumores, el periodista Samuel Suárez, creador de Instarándula, decidió contactar a Pati Lorena, quien fue productora del programa donde coincidieron ambos. Ella no dudó ni un segundo en responder.

"Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Sí hubo el rumor. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira", declaró Lorena, poniendo punto final a las especulaciones.

28.11.25 | Exproductora Pati Lorena niega supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Yo trabajé en esa época con ellos". Fuente: Instarándula pic.twitter.com/2jMduUyPzH — @ghelanma (@ghelanma) November 29, 2025

La exproductora explicó que nunca hubo ningún tipo de romance entre Ethel y Yaco. Los usuarios destacaron que esto sería verdad, ya que Pati Lorena es conocida por rajar de la hija de Gisela Valcárcel.

El rumor que encendió las redes

Durante el programa digital 'Good Floro', una oyente envió un audio con un supuesto chisme del mundo del espectáculo. Aunque en ningún momento mencionó nombres, varios usuarios en redes comenzaron a especular que la historia estaría relacionada con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

"El chisme involucra a una la hija de una conductora muy conocida que del país y su compañero de trabajo que estaba casado con una señorita muy hermosa, muy bella sin comparación. El punto es que todos los del canal sabían que la hija de esta conductora se encerraba con este pata a tener sus cochinadas dentro de su camerino", se escucha en el audio que mandaron.

Ethel Pozo niega todo

Luego de que su nombre empezara a circular nuevamente en redes, Ethel Pozo decidió romper el silencio. La conductora respondió de manera tajante a través de un comentario en Instagram.

"Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson", escribió Ethel, dejando en claro su fastidio.

Ethel Pozo niega rumor con Yaco Eskenazi. (Captura de pantalla)

La conductora de televisión aseguró que no existe ningún tipo de vínculo amoroso con Yaco y que todo se trata de un invento más del mundo del chisme. Incluso bromeó al decir que hasta podrían crear el rumor de una historia con su compañero Edson Dávila.

En conclusión, con las declaraciones de Pati Lorena y la respuesta directa de Ethel Pozo, el rumor sobre un supuesto 'affaire' con Yaco Eskenazi quedó completamente desmentido. Ambas coincidieron en que fue un simple invento sin fundamento, y que las redes sociales solo agrandaron un tema que nunca existió.