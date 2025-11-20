Janet y Ethel piden a Melissa Klug no volver con Jesús Barco y Edson lanza: "Un coqueteo no es infidelidad"

Melissa Klug y Jesús Barco continúan siendo tema de conversación, luego de que se revelara que la pareja está separada tras unas imágenes donde el futbolista aparece en un día de piscina con amigos y varias chicas. El programa "América Hoy" no dudó en comentar el caso y terminó en un fuerte debate entre Janet Barboza, Ethel Pozo a favor de la empresaria y Edson Dávila respaldando al futbolista.

Janet y Ethel apoyan a Melissa Klug y Edson respalda a Jesús Barco

El tema de Melissa Klug y Jesús Barco sigue dando que hablar, y en "América Hoy" se armó un fuerte debate después de que el futbolista fuera visto en una piscina con amigos y varias chicas. Las conductoras no se quedaron calladas y cada una dio su opinión sobre si Melissa debería o no volver con él.

Janet Barboza fue la más dura desde el inicio. Para ella, Melissa ya no debería mirar atrás. Ethel Pozo estuvo totalmente de acuerdo y resaltó que Melissa ha hecho todo por su familia y por su bebé.

"Jesús Barco, la verdad, no merece a una Melissa Klug. Una Melissa Klug hoy en día, que está bien parada, que sabe lo que quiere y que está luchando por una relación que me da la sensación no la va a llevar a ningún lado", sentenció Janet. "Estoy de acuerdo. ¿Qué ha hecho ella? ¿Las cosas bien? ¿Criar a justamente por la bebé?", comentó Ethel muy segura.

Cuando parecía que todos pensaban igual, Edson Dávila intervino con una postura completamente distinta. Ethel se mostró indignada.

"Pero por la bebé, hermana", dijo Edson, defendiendo la posibilidad de una reconciliación. "Justamente por la bebé, ¿por qué no se acordó de contarle a su mujer que se iba ir de repente a una piscina con unas señoritas?", le respondió con fuerza.

Edson trató de justificarlo, pero Janet no estuvo de acuerdo. Ethel también reaccionó rápido y se dirigió a alguien de producción.

"Para evitar el pleito. Es una mentira piadosa", afirmó. Pero esa frase encendió a las conductoras. "Ay, por favor, Edson. Más machista", le dijo Janet sin filtro. "¿Y si tu mujer te hace la mentira piadosa a ti?", preguntó Ethel. Edson siguió firme: "Yo normal, ah, si mi señora me hace eso, yo la perdono". Ethel lo aterrizó: "¿Qué señora hermano? ¿Qué señora vas a tener? Esto ya es una broma", soltó entre risas.

La 'Rulitos' describió lo difícil que es enfrentar estas situaciones. Además, mencionó que es común que entre hombres se tapen las infidelidades.

"Desgraciadamente, los hombres tienen un código entre ellos. Un amigo jamás va a delatar a un amigo que es infiel nunca. En cambio, las mujeres... no tenemos ese código", dijo Janet Barboza.

"Un coqueteo no es infidelidad", dice Edson

El debate subió de tono cuando Edson soltó una frase que generó más polémica sobre lo sucedido, pues para él, un coqueteo no es una infidelidad. Ethel no lo dejó pasar, pero el conductor siguió justificando su postura.

"Un coqueteo no es una infidelidad... Un keko, un cuchito, una carita ", afirmó Edson. "Para ti no, pero para mí... si yo creo que mi esposo está concentrado y luego lo veo ligando con chicas en la piscina yo sí lo consideraría deslealtad", respondió seria. "A veces uno no cuenta las cosas para evitarse los problemas", comentó Giselo. "No, es que ocultar, es mentir doble", sentenció Ethel.

En conclusión, el caso de Melissa Klug y Jesús Barco sigue dividiendo opiniones. Mientras Janet y Ethel creen que Melissa debería seguir adelante sola, Edson insiste en que podría haber reconciliación "por la bebé", pues lo que pasó no fue una infidelidad. Lo cierto es que el tema sigue generando debate y, por ahora, solo Melissa sabrá cuál será su siguiente paso.