Melissa Klug presume su nueva figura en reunión familiar y su doctora aclara: "Está más delgada"

Melissa Klug volvió a captar la atención del público tras mostrarse en redes y eventos familiares luciendo una figura renovada. La empresaria reapareció semanas después de su separación de Jesús Barco, exhibiendo con orgullo los cambios físicos a los que se sometió recientemente. Aunque su cambio llamó la atención, su médico aclaró que el proceso aún no está completado.

Melissa Klug luce su nueva figura y su doctora aclara el proceso

Melissa Klug dejó atrás los capítulos polémicos con Jesús Barco y decidió enfocarse en sí misma. Por ello, se sometió a procedimientos estéticos, Su nueva aparición pública ocurrió durante la fiesta infantil organizada por Samahara Lobatón para sus tres hijos, donde la popular 'Blanca de Chucuito' se mostró sonriente y segura de su nueva imagen.

Las imágenes difundidas generaron interés inmediato y América Hoy decidió comunicarse con la cirujana responsable del procedimiento, Roma Coletti. La especialista confirmó que la transformación aún no ha terminado y que Melissa continúa en proceso de recuperación.

"Ya está más desinflamada (Pero aún sigue usando su fajita). Sii, es por 3 meses. (Se le ve una figura más esbelta...) Todavía está llena de accesorios, está más delgada", explicó la doctora Coletti, dejando en claro que el resultado final todavía no es visible para el público.

La profesional añadió que estos accesorios posoperatorios forman parte del protocolo médico y que Melissa deberá mantenerlos por varias semanas más. A pesar de ello, su aspecto actual evidencia el avance del tratamiento.

Melissa Klug se reencuentra con el padre de Gianella Marquina

Por otro lado, el fin de semana también dejó otra situación que generó conversación: el reencuentro de Melissa Klug con Raúl Marquina, padre de su hija mayor, Gianella Marquina. La joven celebró sus 26 años y, como parte de la reunión, ambos padres estuvieron presentes en el mismo espacio, aunque no posaron juntos frente a las cámaras.

Las fotografías publicadas por Gianella en Instagram confirmaron que la empresaria y su expareja coincidieron durante la celebración. Las imágenes avivaron rumores sobre una posible cercanía entre ambos, alimentados además por la marcada ausencia de Jesús Barco en el evento.

Los usuarios en redes sociales destacaron la cordialidad con la que Melissa y Raúl parecen manejar su relación, y muchos resaltaron el vínculo respetuoso que mantienen por el bienestar de su hija, pese a que sus vidas tomaron rumbos distintos hace muchos años.

La reaparición de Melissa Klug llegó acompañada de cambios físicos visibles y de un ambiente familiar que despertó nuevas especulaciones. Mientras continúa su recuperación estética, la empresaria se muestra activa y enfocada en compartir con sus hijos y nietos.