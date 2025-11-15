¿Perdonaría al 'Gato'? Ale Venturo sorprende al hablar sobre la infidelidad: "Cada pareja es un mundo"

Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba volvieron a ser captados juntos por las cámaras tras confirmar su reconciliación. La pareja, que hoy atraviesa una etapa más calmada, conversó con la prensa y no escapó de preguntas sobre temas que actualmente generan debate en la farándula, como la separación de Jesús Barco y Melissa Klug. Incluso se animaron a opinar sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba opinan sobre crisis ajenas y el perdón en pareja

Las cámaras de Amor y Fuego interceptaron a Ale Venturo y al futbolista en una salida pública. Como parte de la conversación, Rodrigo Cuba fue interrogado sobre la ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco, luego de difundirse imágenes del deportista en una piscina acompañado de varias mujeres. El 'Gato' evitó pronunciarse directamente.

"No opino de terceras personas. Eso es tema de ellos, tienen que solucionarlo en casa y ver sus temas", afirmó con firmeza.

Cuba insistió en que su relación se sostiene en la confianza y aseguró que Ale Venturo está al tanto de todo cuando él se encuentra de viaje: "Al final, yo no tengo que opinar de otras personas. Cada uno tiene su vida", agregó.

Por su parte, Ale fue consultada sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad en su relación. La empresaria prefirió no dar una respuesta contundente.

"No sé, cada pareja es un mundo. No tengo idea, no puedo opinar tampoco porque no sé", expresó, dejando claro que no existe una postura absoluta frente a un escenario que, según dijo, solo podría evaluarse en el momento.

Ale Venturo sobre su relación con Melissa Paredes

Hace unos días en una entrevista para el programa "América Hoy", Ale Venturo confirmó que el encuentro con Melissa Paredes y Anthony Aranda fue positivo y que lograron resolver las diferencias que tuvieron en el pasado. La fundadora de La Nevera Fit destacó que su prioridad es mantener la paz familiar y aseguró que actualmente todos se encuentran en un buen momento.

"Sí, gracias a Dios, paz y amor para todos. Ya se aclararon las cosas y estamos, creo que todos en un buen momento, trabajando por el bien de las chicas y de la familia en general. Nunca falta en todas las familias algún conflicto, pero felizmente todo está solucionado, así que estamos todos felices", señaló Venturo con una sonrisa.

La empresaria también fue consultada sobre una reciente interacción en redes sociales donde insinuó, en tono de broma, la posibilidad de buscar un "varoncito" junto a Rodrigo Cuba. Ale descartó por ahora esa opción y explicó que tienen otros planes familiares antes de pensar en agrandar la familia.

"No, ahorita imposible, era broma. Pero quién sabe más adelante, uno nunca sabe lo que puede pasar. A fin de año nos estamos yendo de viaje los cinco, te cuento cuando vuelva si no me vuelvo loca", comentó entre risas, dejando ver el buen momento que atraviesan.

En conclusión, Ale Venturo y Rodrigo Cuba continúan reconstruyendo su relación y, pese a la atención mediática, muestran una actitud más tranquila y abierta frente a los temas de coyuntura. Ambos prefieren enfocarse en su familia y en mantener un ambiente de armonía, evitando entrar en polémicas que no les pertenecen.