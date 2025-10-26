¡Todos juntos! Melissa Paredes, Anthony Aranda, Rodrigo Cuba y Ale Venturo reunidos por una fiesta de cumpleaños

La relación de padres entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba parece que va demasiado bien, esto a raiz que ambos se juntaron para celebrar el cumpleaños de su hija. Además, también estuvieron presentes sus respectivas parejas Anthony Aranda y Ale Venturo.

¡Todos juntos para celebrar!

Por medio de sus redes sociales, Ale Venturo compartió una fotografía que sorprendió a todos sus seguidores. El pasado sábado 25 de octubre celebraron el cumpleaños de la hija mayor de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes, en una fiesta que reunió a todos.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes terminaron en malos términos cuando la actriz fue ampayada con el bailarín Anthony Aranda. La relación entre los tres involucrados estuvo tensa por muchos meses, pero poco a poco fueron arreglandolo.

Luego, Ale Venturo empezó a salir con el futbolista y al poco tiempo, tuvieron una hija juntos. La relación de la empresaria con el pelotero ha tenido varias 'idas y venidas', quienes hace un par de meses se reconciliaron. La causa de su último ropiiento, habría terminado conun problema entre Venturo con la actriz.

Ahora, todo parece haber quedado en el pasado ya que decidieron juntarse todos para celebrar el cumpleaños de la pequeña Mía de 8 años, Con una temática de 'Squid Game', Rodrigo Cuba y Melissa Paredes aparecieron luciendo un disfraz, siendo acompañados por sus respectivas parejas.

Historia de Ale Venturo pic.twitter.com/QJDIprAFdz — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 26, 2025

¿Qué pasó entre Melissa y Venturo?

Hace unos meses, el pelotero Rodrigo Cuba terminó con la madre de su segunda hija, Ale Venturo, por una supuesta diferencia en la crianza de sus hijas, que involucraba a la pequeña que tuvo el pelotero con Melissa Paredes.

Al parecer, la actriz no estaba nada contenta que la empresaria haya criticado la crianza de su hija y por ello, mantenían su distancia y mandaba algunas indirectas en las redes sociales hasta hace pocas semanas.

Incluso, cuando Rodrigo Cuba volvió a retomar su relación con Ale, Paredes no parecía estar de acuerdo y señalaba que iba a defender a su niña ante todo haciendo crecer más los problemas dentro de la familia.

De esta manera, todo parecía indicar que la mala relación entre Ale Venturo y Melissa Paredes continuarían, pero parece que llegaron a limar asperezas. Es así como tanto Rodrigo Cuba con su pareja y Melissa con su actual esposo Anthony Aranda se reunieron para celebrar los 8 años de la pequeña Mía dejando atrás todos los problemas que tuvieron.