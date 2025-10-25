Darinka Ramírez revela por qué se involucró con Jefferson Farfán: "No me gustaba al principio"

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, volvió a dar que hablar tras revelar detalles inéditos de su relación con el exfutbolista. En una charla con Edson Dávila para su pódcast, la joven contó sin tapujos cómo empezó el vínculo con la 'Foquita' y sorprendió al admitir que al principio no le gustaba.

Darinka Ramírez confiesa por qué estuvo con Jefferson Farfán

La ahora cantante y modelo Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, sorprendió al hablar abiertamente sobre cómo comenzó su historia con el exfutbolista. En una reciente entrevista en el pódcast "Edson Pa' Que Más" de Edson Dávila, la joven de 25 años contó sin filtros que, al inicio, no sentía ninguna atracción por el popular '10 de la calle'.

"La verdad que no me gustaba al principio", confesó entre risas, dejando en shock al conductor. Pero a pesar de ello, las cosas fueron fluyendo con el tiempo y poco a poco la relación se volvió más cercana. "Pero como fluyeron las cosas, como amigos, las cosas iban bien, era bonito, digamos, en otro aspecto (risas)", añadió con sinceridad.

Darinka explicó que nunca tuvo una relación formal con Jefferson, pero sí una conexión muy cercana que duró casi tres años. Según reveló, la historia entre ambos empezó en 2021 y se extendió hasta finales del 2024, cuando finalmente decidieron alejarse.

"Todavía siguió la historia hasta que me enteré de mi embarazo, todo iba bien, hasta casi dos años después. Luego ya conocí la realidad. Todos tenemos la oportunidad de cambiar y yo pensé que iba a hacer las cosas diferentes. Las esperanzas (son el problema)", expresó Darinka, dejando entrever que su relación terminó por motivos personales y decepciones.

Actualmente, la joven se encuentra enfrentada legalmente al exfutbolista, a quien acusa de no firmar una carta notarial que le permita llevar a su hija a Colombia. Sin embargo, aclaró que prefiere mantenerse fuerte y enfocarse en sacar adelante su carrera musical.

Sobre su faceta musical y el videoclip en Colombia

Durante la charla, Edson le preguntó cómo decidió lanzarse al mundo de la música, sabiendo que no es un camino fácil. Darinka respondió con su característico sentido del humor.

"(¿Cómo nace la idea? Ya te había preguntado hace un rato de ser cantante, pero sabes lo difícil que es seguir en esta carrera musical. ¿Cómo si te atreves) No sé, no sé, porque recién lo voy a experimentar, pero sí es chamba. (¿Solo quieres facturar?) Es esfuerzo también que le meto", dijo.

Además, contó que su primer videoclip fue grabado en Colombia y que lo financió con dinero que ganó tras participar en "El Valor de la Verdad". Darinka se mostró segura de sí misma y motivada con esta nueva etapa.

"Hay que entrar bien, siempre arriba... Nadie me auspicia. Bueno, fuera. Me tocó ir a 'El Valor de la Verdad'. Ya me ahorré, ya no me compré ropa e invertí en lo mío. Aparte, me están llamando marcas para trabajar. Yo también trabajo en el rubro inmobiliario. La verdad es que yo estoy en todo, todo lo que es plata, yo voy. O sea, pero lo bueno. Todo trabajo honesto", aclaró la artista.

En conclusión, Darinka Ramírez sorprendió al confesar por qué decidió involucrarse con Jefferson Farfán y cómo su vínculo pasó de una simple amistad a una relación más cercana que duró varios años. Hoy, la joven deja atrás esa etapa y se enfoca en su carrera musical, demostrando que busca abrirse camino por mérito propio y dejar las polémicas en el pasado.