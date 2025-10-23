Darinka Ramírez reclama a Jefferson Farfán tras irse de viaje sin firmar permiso a su hija: "No la ve hace un mes"

Hace unos años, Jefferson Farfán reveló que tuvo una hija con la joven Darinka Ramírez, quien entonces era una desconocida en los medios. Hace unos meses, iniciaron un problema legal y hasta el momento, no han podido conciliar sobre la pensión de alimentos y régimen de visitas. Ahora, la influencer reclama al pelotero por no dar permiso a su hija para viajar fuera del país.

Darinka arremete contra Jefferson por su hija

Desde hace unos días, Darinka Ramírez hizo público su pedido a Jefferson Farfán, donde le pide que le otorgue el permiso a su hija en común para que pueda ir de viaje a Colombia con ella y su madre. A pesar de ello, la 'Foquita' no le ha firmado la solicitud y mientras tanto ha sido captado en el aeropuerto con Xiomy Kanashiro y su familia.

El expelotero que está a pocos días de celebrar su cumpleaños, ha decidido irse de viaje con su pareja y dos de sus hijos. Por ello, Darinka ha decidido responder inmediatamente reclamando que se haya retirado del país sin firmar el permiso para su hija que tiene programa un vuelo en los próximos días.

"Es algo inexplicable porque si se va él de viaje por qué no darle la oportunidad a su hija de compartir con su mamá en otro país, además que ya tenía los vuelos ya comprados de mi hija y de mi mamá", expresó la joven al programa de Magaly Medina.

¡Le mandó carta notarial!

La ex de Farfán señaló que incluso ha mandado una carta notarial el pasado 13 de octubre solicitando que la pequeña niña pueda salir del 26 de octubre al 29 de octubre a Colombia junto a ella. Hecho, que ha sido ignorado por Jefferson y sus abogados.

"Le he mandado carta notarial y de hecho se ha enterado por los canales de televisión que me ha paseado publicitando mi tema y hablando del tema. No sé si lo hace por molestar porque es lo único que puedo pensar o por qué, si él no va a estar en Lima, no la va a ver porque no la puede permitir salir del país", dijo.

De esta manera, Darinka Ramírez también señaló que Jefferson Farfán no ve a su hija hace un mes y reclama en el programa de Magaly Medina que no quiera firmar su permiso para que la pequeña pueda viajar fuera de Perú por unos días, a pesar que el expelotero salió de viaje hoy.