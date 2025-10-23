Alejandra Baigorria regresa a EEG y 'parcha' a Onelia Molina: "Para las caras largas..."

Desde que hace mucho, Alejandra Baigorria y Onelia Molina no tienen una buena relación en el programa 'EEG', incluso antes del matrimonio de la empresaria. Ahora, la 'Gringa de Gamarra' ha regresado nuevamente al reality muy emocionada y mandó un claro mensaje a sus compañeros que no están muy alegres por su regreso.

Baigorria parcha a Onelia Molina

Alejandra Baigorria sorprendió a su esposo Said Palao y a todos tras regresar como competidora en 'Esto es Guerra'. La empresaria de Gamarra dejó 'boquiabiertos' a todos y afirmó que si bien no será la más fuerte por el momento, pondrá todo de su parte para competir contra Melissa Loza, Karen Dejo y Onelia Molina.

"A los televidentes que me conocen de hace muchos años, que me tengan un poquito de paciencia porque al comienzo no voy hacer la mejor, las chicas que están acá son súper fuertes. Las he estado viendo compiten a un nivel bastante alto, pero los que me conocen saben que vengo de abajo hacia arriba", expresó.

Así mismo, la joven notó el malestar de algunos de sus compañeros como Onelia Molina, quien no mostró una cara de felicidad al ver que regresó al programa. Por ello, decidió mandar un mensaje afirmando que viene a entretener al público y no a pelear.

"Para las caras largas, yo vengo en paz no vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y demostrar a todo el público una competencia divertida, que haya adrenalina, que la gente se quede pegada, le guste y lo disfrute", señaló.

Esto ocurre tras la salida de Rosángela Espinoza el pasado 22 de octubre de 'Esto es Guerra', cuando fue eliminada junto a otro compañero más. La empresaria de Gamarra aún no cuenta con un equipo oficial, pero probablemente la pongan a competir contra Onelia Molina, una de sus rivales actualmente.

¿Qué pasa entre Ale y Onelia Molina?

Desde que Onelia ingresó a Esto es Guerra no ha tenido una buena relación con Alejandra, pero cuando empezó a salir con Irivarren trataron de llevarse bien e incluso, fue invitada a la boda de la 'gringa' con Said Palao. A pesar de ello, se mantuvo una riña donde la empresaria fue acusada de causante del fin de su romance con el chico reality por unos meses.

Ahora, Alejandra Baigorria ha regresado nuevamente al programa de televisión de 'EEG' donde se verá todos los días con Onelia Molina, con quien no tiene una buena relación. Aunque, la esposa de Said Palao señaló que solo llegó para competir y no para pelearse en vivo.