¿Natalie Vértiz quedó embarazada tras 'luna de miel' con Yaco Eskenazi en Colombia? Esto respondió

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebraron sus 10 años de amor con un romántico viaje por las playas de Colombia. La pareja aprovechó para darse un merecido descanso, pero los rumores no tardaron en llegar. Muchos pensaron que la exreina de belleza había quedado embarazada durante el paseo y ella no dudó en responder.

Luego de una soñada 'luna de miel' en Colombia con su esposo Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz fue consultada por un supuesto embarazo, pero la modelo fue clara y aclaró los rumores. Eso sí, contó que la pasaron de maravilla y celebraron como se debe su primera década como pareja.

A su regreso, Natalie fue entrevistada por "América Espectáculos" y ahí aclaró que no está embarazada, como muchos venían especulando.

"De verdad, todo el mundo decía: '¡ay, la mujercita!' Yo decía: 'la, la, la'. No, no, de ninguna manera. O sea, de verdad que yo me siento muy contenta con mis dos hijitos, con la familia de cuatro que tenemos" , señaló con firmeza.

Además, explicó que el viaje fue una especie de "luna de miel atrasada", ya que nunca habían tenido una. Aprovecharon para desconectarse un poco de la rutina.

Aplaude talento de Yaco. Durante la entrevista, Natalie también habló sobre el debut de Yaco en el escenario del show "Caballeros, El Show", donde él sorprendió con una faceta más artística. Ella confesó que fue quien lo animó a decir que sí.

"La primera vez que llamaron a Yaco, yo siempre le dije: 'Hazlo'. Y él estuvo medio dudoso, porque obviamente me decía: 'Yo no soy cantante, no quiero que por ahí me funen por eso'. Yo le digo: '¿Cómo? ¿Tú eres actor? Entonces tú eres capaz de hacer todo'", relató.