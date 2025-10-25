RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo contó todo!

Guty Carrera revela que su frase 'Yo no fui infiel' fue parte de un guion: "Me llegó una hojita"

Guty Carrera sorprendió al confesar que una de las escenas más recordadas de "Esto es Guerra" no fue improvisada, sino planificada por la producción.

Guty Carrera confiesa la verdad detrás de su recordada frase en EEG.
Guty Carrera confiesa la verdad detrás de su recordada frase en EEG. (Composición Karibeña)
25/10/2025

Guty Carrera impactó al confesar un detalle inesperado sobre uno de los momentos más recordados de "Esto es Guerra". En una entrevista para el podcast "Los Coneros", el ex chico reality confesó que su famosa frase "Yo no fui infiel", dicha en vivo en el 2014, estuvo planeada por la producción del reality.

Guty Carrera se confiesa sobre su frase "No fui infiel"

El modelo y ex chico reality Guty Carrera sorprendió a todos al revelar que uno de los momentos más recordados de "Esto es Guerra" no fue tan espontáneo como muchos creían. Durante una entrevista en el podcast "Los Coneros" en YouTube, el hijo de Edith Tapia confesó que su icónica frase "Yo no fui infiel", dicha en 2014 en pleno programa, fue parte de un guion preparado por el equipo de producción.

"Yo decía 'hay que hacer una frase', porque nos sentamos un equipo creativo. Eran 30 puntos de rating en ese programa. El punto más alto de la historia de 'Esto es guerra'. O sea, todo el país nos estaba viendo. Y yo, ¿qué hago, pero qué digo? Me llegó una hojita. Un guion, hermano", contó Guty, dejando en shock a los conductores del espacio.

@josepastord #greenscreen Esto reveló!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #gutycarrera #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

En ese momento, el modelo atravesaba una fuerte polémica por su relación con Melissa Loza y los rumores de infidelidad con Milett Figueroa, lo que lo llevó a disculparse públicamente en el programa. Sin embargo, Guty reveló que todo fue planeado para subir el rating.

Guty Carrera habría mandado indirecta a Alejandra Baigorria: "He estado con mujeres bien tóxicas"
Lee también

Guty Carrera habría mandado indirecta a Alejandra Baigorria: "He estado con mujeres bien tóxicas"

"Cuando yo estaba así diciendo 'Yo no fui infiel', yo veía la cara de felicidad de todos los productores y todos los camarógrafos. Ellos me lo pusieron una vez y yo la dije como seis. Estaban felices y los camarógrafos se movían así para captar mejor", recordó entre risas.

Aquella escena marcó un antes y un después en el reality, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión peruana. Según el propio Guty, el episodio llegó a alcanzar 30 puntos de rating, algo que muy pocos programas logran. 

Guty explicó que con el tiempo comprendió que muchas situaciones en la televisión no son personales, sino que se crean para entretener y generar impacto en la audiencia. También reflexionó que los conflictos y emociones dentro del set no siempre reflejan la realidad detrás de cámaras.

¡Atención Tinelli! La contundente respuesta de Milett Figueroa al hablar de Guty Carrera
Lee también

¡Atención Tinelli! La contundente respuesta de Milett Figueroa al hablar de Guty Carrera

"Yo me di cuenta años después que la televisión jamás es personal. Todo lo que pasa en televisión es porque hay gente que quiere ver eso, y porque la gente quiere ver eso, hay ciertas fichas y ciertos personajes que hacen lo que tú quieres ver. Así funciona la televisión", reflexionó el modelo.

Además, aseguró que los productores no guardan resentimientos y todo se queda en el set. Según el modelo, una vez que las cámaras se apagan, todo vuelve a la normalidad y cada quien sigue con su vida.

"Los productores no te dicen 'Ah, me caes mal'. Porque se apaga la cámara, te vas a tu casa y al día siguiente haces otra cosa. El productor te da la mano, te dice 'Oye, lo hiciste increíble'. Ni leen las redes. Así funciona, la verdad", agregó.

Guty se reinventa en el extranjero 🇺🇸

Lejos de los escándalos y los realities, Guty Carrera ahora vive en Estados Unidos, donde trabaja como conductor en los programas "En Casa con Telemundo" y "Hoy Día", dirigidos al público latino. En 2024 participó en un reality internacional grabado en Turquía, donde quedó como segundo finalista.

También contó que fue invitado a "La Casa de los Famosos All Stars", pero rechazó la propuesta por motivos personales. Hoy, enfocado en su carrera internacional, Guty mira hacia atrás con otra perspectiva. 

En conclusión, Guty Carrera confesó que su recordada frase "Yo no fui infiel" fue parte de un guion preparado por la producción de "Esto es Guerra". Según explicó, la escena fue planificada como parte del contenido del programa y no una reacción espontánea. Su declaración aporta nuevos detalles sobre uno de los momentos más comentados del reality.

Temas relacionados EEG guion Guty Carrera karibeña Yo no fui infiel

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Papá de Xiomy Kanashiro sobre la posibilidad de que se casé con Jefferson Farfán: "Todavía no es el momento"

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

últimas noticias
Karibeña