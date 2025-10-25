Guty Carrera revela que su frase 'Yo no fui infiel' fue parte de un guion: "Me llegó una hojita"

Guty Carrera impactó al confesar un detalle inesperado sobre uno de los momentos más recordados de "Esto es Guerra". En una entrevista para el podcast "Los Coneros", el ex chico reality confesó que su famosa frase "Yo no fui infiel", dicha en vivo en el 2014, estuvo planeada por la producción del reality.

El modelo y ex chico reality Guty Carrera sorprendió a todos al revelar que uno de los momentos más recordados de "Esto es Guerra" no fue tan espontáneo como muchos creían. Durante una entrevista en el podcast "Los Coneros" en YouTube, el hijo de Edith Tapia confesó que su icónica frase "Yo no fui infiel", dicha en 2014 en pleno programa, fue parte de un guion preparado por el equipo de producción.

"Yo decía 'hay que hacer una frase', porque nos sentamos un equipo creativo. Eran 30 puntos de rating en ese programa. El punto más alto de la historia de 'Esto es guerra'. O sea, todo el país nos estaba viendo. Y yo, ¿qué hago, pero qué digo? Me llegó una hojita. Un guion, hermano", contó Guty, dejando en shock a los conductores del espacio.

En ese momento, el modelo atravesaba una fuerte polémica por su relación con Melissa Loza y los rumores de infidelidad con Milett Figueroa, lo que lo llevó a disculparse públicamente en el programa. Sin embargo, Guty reveló que todo fue planeado para subir el rating.

"Cuando yo estaba así diciendo 'Yo no fui infiel', yo veía la cara de felicidad de todos los productores y todos los camarógrafos. Ellos me lo pusieron una vez y yo la dije como seis. Estaban felices y los camarógrafos se movían así para captar mejor", recordó entre risas.

Aquella escena marcó un antes y un después en el reality, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión peruana. Según el propio Guty, el episodio llegó a alcanzar 30 puntos de rating, algo que muy pocos programas logran.

Guty explicó que con el tiempo comprendió que muchas situaciones en la televisión no son personales, sino que se crean para entretener y generar impacto en la audiencia. También reflexionó que los conflictos y emociones dentro del set no siempre reflejan la realidad detrás de cámaras.

"Yo me di cuenta años después que la televisión jamás es personal. Todo lo que pasa en televisión es porque hay gente que quiere ver eso, y porque la gente quiere ver eso, hay ciertas fichas y ciertos personajes que hacen lo que tú quieres ver. Así funciona la televisión", reflexionó el modelo.

Además, aseguró que los productores no guardan resentimientos y todo se queda en el set. Según el modelo, una vez que las cámaras se apagan, todo vuelve a la normalidad y cada quien sigue con su vida.

"Los productores no te dicen 'Ah, me caes mal'. Porque se apaga la cámara, te vas a tu casa y al día siguiente haces otra cosa. El productor te da la mano, te dice 'Oye, lo hiciste increíble'. Ni leen las redes. Así funciona, la verdad", agregó.

Guty se reinventa en el extranjero 🇺🇸

Lejos de los escándalos y los realities, Guty Carrera ahora vive en Estados Unidos, donde trabaja como conductor en los programas "En Casa con Telemundo" y "Hoy Día", dirigidos al público latino. En 2024 participó en un reality internacional grabado en Turquía, donde quedó como segundo finalista.

También contó que fue invitado a "La Casa de los Famosos All Stars", pero rechazó la propuesta por motivos personales. Hoy, enfocado en su carrera internacional, Guty mira hacia atrás con otra perspectiva.

