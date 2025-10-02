Guty Carrera habría mandado indirecta a Alejandra Baigorria: "He estado con mujeres bien tóxicas"

El chico reality Guty Carrera dejó el Perú para triunfar actualmente en México y ahora, está como conductor de televisión en un programa de Telemundo. Actualmente, se encuentra en Perú y durante una entrevista reveló sobre el problema que tuvo con su expareja Alejandra Baigorria.

¿Guty Carrera llama tóxica a Alejandra Baigorria?

En una entrevista con Aldo Miyashiro, Guty Carrera habló sobre la demanda que puso su ex Alejandra Baigorria hace más de una década, donde la 'gringa' reveló haber pasado por una relación tormentosa. Es así como el modelo contó cómo su carrera se fue al suelo y tuvo que ir del Perú.

"Tuve un problema, me denunciaron por violencia psicológica hace algunos años, fue Alejandra y todo el mundo la conoce. En ese momento yo me quedé sin trabajo, no tenía oportunidad de nada. Yo estaba en Esto es Guerra, me separaron del canal sin ninguna explicación y con un comunicado a nivel nacional", expresó.

Después, en el programa de entretenimiento empezaron a hablar sobre las relaciones tóxicas en sus vidas. Es así como el recordado 'Potro' expresó que sí tuvo y donde haría referencia a la relación con la 'gringa de Gamarra'.

"Yo no he sido tóxico, pero he estado con mujeres bien tóxicas (...) Con una sí tengo una relación de respeto, con la otra definitivamente no", añadió el conductor de televisión en Telemundo recordando sobre su vida amorosa en el país.

Sobre Nicola Porcella

En otro programa, Guty Carrera también comentó sobre su trabajo en México y cuando le preguntaron sobre su supuesta rivalidad con Nicola Porcella, negó que tengan algún problema. Así mismo, señala que ambos decidieron empezar casi a la par en este país y brindaron la mano porque conocen que no es fácil.

"Yo me alegro muchísimo por el éxito de mis compatriotas en el extranjero porque salir de este país no es fácil. Cuando me fui, fue con una mano adelante y otra atrás con absolutamente nadie que me recomiende. Mi primer proyecto de televisión fue al costado de Nicola. Los dos nos dimos las manos y entendimos lo difícil que es estar allá", dijo.

De esta manera, Guty Carrera habló sobre su éxito en México y de los problemas en Pe´ru que lo llevaron a salir del país para seguir trabajando. Es así como recuerda a su expareja Alejandra Baigorria y habría revelado que fue una mujer tóxica en su vida.