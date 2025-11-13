Laura Spoya niega infidelidad a Brian Rullan y explota contra Pati Lorena: "Está rompiendo una delgada línea"

El enfrentamiento entre Laura Spoya y Pati Lorena continúa escalando. Luego de que la exproductora de televisión asegurara haber visto a la ex Miss Perú en una piscina junto a Mario Irivarren, las declaraciones generaron gran controversia en redes sociales. Cansada de los rumores, Laura decidió pronunciarse y dejó entrever que podría tomar medidas legales contra Lorena por difamación.

Laura Spoya responde con todo a Pati Lorena

En entrevista con 'Magaly TV, la firme', Laura Spoya se mostró indignada por los comentarios de Pati Lorena, quien insinuó que la modelo habría engañado a su esposo, Brian Rullan, con el productor de su pódcast. La exreina de belleza negó tajantemente estas versiones y cuestionó duramente las afirmaciones de la exproductora de Gisela Valcárcel.

"Ha sacado varios videos dando a entender también como que yo hubiera estado con otra persona en una piscina, hay varios, un poco más y me va a querer relacionar con el jardinero. Está fumando de la mala la amiga", expresó entre risas, pero con evidente molestia.

Asimismo, Laura dejó claro que este tipo de comentarios han sobrepasado los límites del entretenimiento. Aseguró que no tiene problema en tomar acciones legales si Pati Lorena continúa difundiendo insinuaciones sin pruebas.

"Yo tengo bastante correa, siempre la he tenido, nunca me ha molestado que hablen de mí, pero creo que la manera en que ella se está expresando rompió esa delgada línea entre el morbo y la difamación. Si es lo que quiere, excelente, pero yo no necesito canje para pagar a mis abogados", advirtió.

La conductora también manifestó que si realmente hubiera existido una infidelidad, ya se habría sabido hace mucho tiempo.

"Si yo hubiera tenido un problema de este tipo, hace rato se hubiera sabido y habría sido quizás uno de los motivos por los cuales hubo separación, y no la hay ni nunca fue", sentenció.

Pati Lorena revela detalles de su encuentro con Brian Rullan

Tras la polémica, Pati Lorena reapareció para aclarar su versión. En declaraciones recientes, contó que se reunió con Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, antes de realizar sus polémicos comentarios. Según indicó, su intención inicial era convencerlo para que fuera su primer invitado en su pódcast, aunque él se negó.

"Dije: 'Para abrir mi pódcast quiero tener un entrevistado fuerte', y se me ocurrió Brian. Nos tomamos un café. Yo le conté cosas que el entorno de Laura me había contado, pero le dije que como no tengo pruebas y por respeto a sus hijos, no lo contaría", reveló Lorena.

En diálogo con Instarándula, la exproductora también mencionó que Rullan fue enfático en no querer hablar del tema:

"Él solo me dijo: 'No quiero hablar de ella. Tengo una buena relación de padres con Laura y no quiero estar en tu pódcast'. Me dijo que la estabilidad de sus hijos era muy importante".

El enfrentamiento entre Laura Spoya y Pati Lorena continúa generando titulares y controversia en los medios. Mientras Spoya amenaza con acciones legales por difamación, Lorena insiste en que su único interés fue profesional y que respetó la privacidad de los hijos de la modelo.