RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡NO SE GUARDÓ NADA!

Laura Spoya niega infidelidad a Brian Rullan y explota contra Pati Lorena: "Está rompiendo una delgada línea"

La ex Miss Perú responde con todo a Pati Lorena y advierte que sus declaraciones cruzan la línea entre el morbo y la difamación hacía ella.

Laura Spoya aclara su relación con Brian Rullán tras declaraciones de Pati Lorena.
Laura Spoya aclara su relación con Brian Rullán tras declaraciones de Pati Lorena. (Composición: La Karibeña)
13/11/2025

El enfrentamiento entre Laura Spoya y Pati Lorena continúa escalando. Luego de que la exproductora de televisión asegurara haber visto a la ex Miss Perú en una piscina junto a Mario Irivarren, las declaraciones generaron gran controversia en redes sociales. Cansada de los rumores, Laura decidió pronunciarse y dejó entrever que podría tomar medidas legales contra Lorena por difamación.

Laura Spoya responde con todo a Pati Lorena

En entrevista con 'Magaly TV, la firme', Laura Spoya se mostró indignada por los comentarios de Pati Lorena, quien insinuó que la modelo habría engañado a su esposo, Brian Rullan, con el productor de su pódcast. La exreina de belleza negó tajantemente estas versiones y cuestionó duramente las afirmaciones de la exproductora de Gisela Valcárcel.

"Ha sacado varios videos dando a entender también como que yo hubiera estado con otra persona en una piscina, hay varios, un poco más y me va a querer relacionar con el jardinero. Está fumando de la mala la amiga", expresó entre risas, pero con evidente molestia.

Asimismo, Laura dejó claro que este tipo de comentarios han sobrepasado los límites del entretenimiento. Aseguró que no tiene problema en tomar acciones legales si Pati Lorena continúa difundiendo insinuaciones sin pruebas. 

"Yo tengo bastante correa, siempre la he tenido, nunca me ha molestado que hablen de mí, pero creo que la manera en que ella se está expresando rompió esa delgada línea entre el morbo y la difamación. Si es lo que quiere, excelente, pero yo no necesito canje para pagar a mis abogados", advirtió.

"No soy celosa": Onelia Molina se siente muy segura con Mario Irivarren ante rumores con Laura Spoya
Lee también

"No soy celosa": Onelia Molina se siente muy segura con Mario Irivarren ante rumores con Laura Spoya

La conductora también manifestó que si realmente hubiera existido una infidelidad, ya se habría sabido hace mucho tiempo. 

"Si yo hubiera tenido un problema de este tipo, hace rato se hubiera sabido y habría sido quizás uno de los motivos por los cuales hubo separación, y no la hay ni nunca fue", sentenció.

Pati Lorena es ampayada con Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya
Lee también

Pati Lorena es ampayada con Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya

Pati Lorena revela detalles de su encuentro con Brian Rullan

Tras la polémica, Pati Lorena reapareció para aclarar su versión. En declaraciones recientes, contó que se reunió con Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, antes de realizar sus polémicos comentarios. Según indicó, su intención inicial era convencerlo para que fuera su primer invitado en su pódcast, aunque él se negó.

"Dije: 'Para abrir mi pódcast quiero tener un entrevistado fuerte', y se me ocurrió Brian. Nos tomamos un café. Yo le conté cosas que el entorno de Laura me había contado, pero le dije que como no tengo pruebas y por respeto a sus hijos, no lo contaría", reveló Lorena.

En diálogo con Instarándula, la exproductora también mencionó que Rullan fue enfático en no querer hablar del tema: 

"Él solo me dijo: 'No quiero hablar de ella. Tengo una buena relación de padres con Laura y no quiero estar en tu pódcast'. Me dijo que la estabilidad de sus hijos era muy importante".

El enfrentamiento entre Laura Spoya y Pati Lorena continúa generando titulares y controversia en los medios. Mientras Spoya amenaza con acciones legales por difamación, Lorena insiste en que su único interés fue profesional y que respetó la privacidad de los hijos de la modelo.

Temas relacionados 'Magaly TV: La firme' Brian Rullan Espectáculos infidelidad Laura Spoya Pati Lorena

Siga leyendo

Lo Más leído

Estrella Torres confiesa cómo decidió unirse a Son del Duke: "Yo no quería, pero no podía ser que no"

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

¿Señal para Yahaira? Pamela López confiesa por qué se alejó de Luis Fernando Rodríguez: "Se volvió tóxico"

Huaura: reconocido músico perdió la vida en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

últimas noticias
Karibeña