RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡No les tiene fe!

Janet Barboza no ve futuro entre Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro: "Es probable que no se casen"

En el programa de TV, la conductora Janet Barboza no dudó opinar sobre Jefferson Farfán y no cree que se vaya a casar con Xiomy Kanashiro.

Janet Barboza no ve un futuro entre Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro
Janet Barboza no ve un futuro entre Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro (Composición Karibeña)
12/11/2025

En las últimas semanas, se ha corrido el rumor de una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro luego de mostrar anillos de compromiso. Después de una entrevista a la bailarina, la conductora Janet Barboza no parece tenerle fe a la pareja. 

Janet Barboza no cree que se casen

Luego de una entrevista de Xiomy Kanashiro con 'América Hoy', la conductora Janet Barboza no dudó en opinar sobre la reacción que tuvo la bailarina tras ser consultada sobre un posible matrimonio con Jefferson Farfán. Según la popular 'rulitos', la joven parecía mostrar gestos de incomodidad o desanimada. 

"Están hablando de tu novio, de tu pareja y si te están preguntando si tiene planes de casarse puedes ser más emocionada, poner aunque sea carita de emoción, pero veo una cara de (se alejó)", expresó señalando que probablemente la relación se estaría enfriando. 

¿Farfán se aburrirá?

Así mismo, la conductora de televisión también comentó que el exfutbolista sería una persona que le gusta vivir de manera diferente y siempre se le ha captado al lado de diferentes mujeres. Además, señala que es probable que la 'Foquita' se aburra dentro de unos meses de la bailarina y que actualmente, solo estaría en la etapa de enamoramiento.

"En mi opinión, estos hombres como Jefferson Farfán está tan acostumbrado de estar con tantas mujeres bellas del medio y no del medio. Creo que estos hombres se cansan rápidamente, disfrutan la parte del enamoramiento, pero cuando ya la relación se está poniendo más seria, se aburren y es probable que Xiomy no se case", comenta. 

Christian Cueva se reencuentra con sus hijos en medio del conflicto entre Pamela López y Pamela Franco
Lee también

Christian Cueva se reencuentra con sus hijos en medio del conflicto entre Pamela López y Pamela Franco

@josepastord Esto mencionó Janet!!!🚨🔥Ig:josepastord💥 #jeffersonfarfan #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Como se recuerda, Jefferson Farfán fue quien dio a entender en su podcast que sería un hombre comprometido, pero hasta el momento no se ha confirmado nada oficialmente. Incluso, se cree que puede ser solo una estrategia para que la plataforma del expelotero llegue a tener más vistas generando polémica.

Hasta el momento, la 'Foquita' no se ha casado con ninguna de sus exparejas, pero si ha tenido hijos de tres diferentes mujeres. Siempre ha sido visto trabajando, en juergas y disfrutando de su vida, se desconoce si está listo para casarse legalmente. 

Pamela López arremete nuevamente contra Pamela Franco y Christian Cueva: "Necesitan ayuda profesional"
Lee también

Pamela López arremete nuevamente contra Pamela Franco y Christian Cueva: "Necesitan ayuda profesional"

De esta manera, Janet Barboza duda que Jefferson Farfán vaya a cambiar por Xiomy Kanashiro y cree que no se van a casar. Incluso, señala que el exfutbolista solo estaría en la fase de enamoramiento y puede que en un tiempo se aburran entre ambos, para dar final a su relación. 

Temas relacionados Janet Barboza Jefferson Farfán no se casarán relación Xiomy Kanashiro

Siga leyendo

Lo Más leído

Estrella Torres confiesa cómo decidió unirse a Son del Duke: "Yo no quería, pero no podía ser que no"

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

Huaura: reconocido músico perdió la vida en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

¿Señal para Yahaira? Pamela López confiesa por qué se alejó de Luis Fernando Rodríguez: "Se volvió tóxico"

últimas noticias
Karibeña