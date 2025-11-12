Janet Barboza no ve futuro entre Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro: "Es probable que no se casen"

En las últimas semanas, se ha corrido el rumor de una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro luego de mostrar anillos de compromiso. Después de una entrevista a la bailarina, la conductora Janet Barboza no parece tenerle fe a la pareja.

Janet Barboza no cree que se casen

Luego de una entrevista de Xiomy Kanashiro con 'América Hoy', la conductora Janet Barboza no dudó en opinar sobre la reacción que tuvo la bailarina tras ser consultada sobre un posible matrimonio con Jefferson Farfán. Según la popular 'rulitos', la joven parecía mostrar gestos de incomodidad o desanimada.

"Están hablando de tu novio, de tu pareja y si te están preguntando si tiene planes de casarse puedes ser más emocionada, poner aunque sea carita de emoción, pero veo una cara de (se alejó)", expresó señalando que probablemente la relación se estaría enfriando.

¿Farfán se aburrirá?

Así mismo, la conductora de televisión también comentó que el exfutbolista sería una persona que le gusta vivir de manera diferente y siempre se le ha captado al lado de diferentes mujeres. Además, señala que es probable que la 'Foquita' se aburra dentro de unos meses de la bailarina y que actualmente, solo estaría en la etapa de enamoramiento.

"En mi opinión, estos hombres como Jefferson Farfán está tan acostumbrado de estar con tantas mujeres bellas del medio y no del medio. Creo que estos hombres se cansan rápidamente, disfrutan la parte del enamoramiento, pero cuando ya la relación se está poniendo más seria, se aburren y es probable que Xiomy no se case", comenta.

Como se recuerda, Jefferson Farfán fue quien dio a entender en su podcast que sería un hombre comprometido, pero hasta el momento no se ha confirmado nada oficialmente. Incluso, se cree que puede ser solo una estrategia para que la plataforma del expelotero llegue a tener más vistas generando polémica.

Hasta el momento, la 'Foquita' no se ha casado con ninguna de sus exparejas, pero si ha tenido hijos de tres diferentes mujeres. Siempre ha sido visto trabajando, en juergas y disfrutando de su vida, se desconoce si está listo para casarse legalmente.

De esta manera, Janet Barboza duda que Jefferson Farfán vaya a cambiar por Xiomy Kanashiro y cree que no se van a casar. Incluso, señala que el exfutbolista solo estaría en la fase de enamoramiento y puede que en un tiempo se aburran entre ambos, para dar final a su relación.