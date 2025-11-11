Pati Lorena es ampayada con Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya

BAJADA / LEAD

El escándalo entre la ex Miss Perú Laura Spoya y la productora Pati Lorena escala a un nivel de guerra sin cuartel. Luego de que Pati fuera ampayada con el exesposo de Spoya, Brian Rullan, la modelo rompió su silencio para negar rotundamente las acusaciones de infidelidad y lanzar un demoledor dardo contra Lorena, a quien llamó "la señora sin oficio". Spoya también aseguró que su separación jamás fue por un engaño.

El ampay de Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya, con la productora Pati Lorena generó una ola de especulaciones que la Miss Perú ha decidido cortar de raíz. A través de un mensaje directo al creador de Instarándula, Samuel Suárez, Spoya no solo confirmó que "No tenia ni idea y me sorprendió al igual que a todos" sobre el encuentro de ambos, sino que lanzó una serie de declaraciones explosivas que niegan el motivo principal de su divorcio y atacan directamente a Pati Lorena.

Niega el Motivo del Divorcio y Ataca a la Productora

La modelo decidió ser frontal al abordar la raíz de su ruptura con Brian Rullan, negando que el quiebre haya sido causado por alguna deslealtad. "Nop Samuelito. Mi separación jamás fue por una infidelidad", aseguró la ex Miss Perú. El dardo más fuerte, sin embargo, fue dirigido a Pati Lorena, quien previamente la había acusado de supuesta infidelidad. Spoya fue categórica al desestimar esos comentarios: "Niego rotundamente las afirmaciones de la señora sin oficio".

Respuesta de Laura Spoya

La Sorpresa y la Incógnita del "Gato por Liebre"

El ampay de Pati Lorena y Brian Rullan tomó totalmente por sorpresa a Laura Spoya. La modelo admitió su desconocimiento total sobre este acercamiento: "No tenia ni idea y me sorprendió al igual que a todos". La propia Spoya deslizó sus dudas sobre el verdadero motivo del encuentro: "La misma incógnita que esa reunión también la tengo yo ja ja en fin. No tengo tiempo para tonterias". Samuel Suárez, por su parte, ironizó que, al no existir un vínculo de amistad pasado entre Rullan y Lorena, los "cafecitos dudo mucho sean de negocios de catering".

Conversación de Laura Spoya

Una Nueva Vida y Futuros Proyectos

A pesar del escándalo que la rodea, Laura Spoya dejó claro que el drama ya no la afecta. La modelo sentenció que el tema de la reunión de su exesposo y la productora es una "tonteria" y se mostró enfocada en sus proyectos futuros. Con un tono de gran felicidad, la Miss Perú anunció que: "Se vienen cosas enormes que me tienen mas feliz que perro con 2 colas!", cerrando el mensaje con un desafiante "Besitos".

En conclusión, la declaración de Laura Spoya no solo niega la infidelidad como motivo de su divorcio, sino que, de esta manera, lanza un misil directo contra Pati Lorena, tildándola de "señora sin oficio" y dejando entrever que el ampay de su exesposo con la productora podría ser parte de un juego de la farándula.



