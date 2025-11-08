Laura Spoya advierte a Pati Lorena por insinuar 'affaire' con su productor: "Carta notarial le va a llegar"

Laura Spoya volvió a estar en el ojo de la tormenta tras una polémica con Pati Lorena, exproductora de televisión. En una reciente entrevista, la exproductora de Gisela Valcárcel dejó entrever que el matrimonio de la modelo habría llegado a su fin por una presunta infidelidad.

Laura Spoya le manda advertencia a Pati Lorena

La ex Miss Perú Laura Spoya volvió a hacer noticia luego de lanzarle una fuerte advertencia a la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena. Todo comenzó cuando Pati Lorena fue invitada al pódcast Tampodcast, conducido por Kenji Fujimori, insinuara que el matrimonio de la modelo con Brian Rullán habría terminado por una infidelidad.

"Le dije pizpireta, lambiscona, mentirosa, porque es verdad pues. Esa chiquita también me da pena porque, su marido, tan bueno que es", comentó con tono burlón.

Pero eso no fue todo. La exproductora fue más allá y dejó entrever que Laura habría tenido un romance con su productor Abneer Robles, insinuando que esa sería la causa de su separación.

"O sea, el chico está demostrando que es un buen papá, que es un hombre sereno, guapo, trabajador y esta pizpireta con su productor que dicen que salía con él, horrible. ¿Cómo vas a dejar tu familia, con tus hijos, a un hombre que te quiere y te está apoyando, por irte a vergelear con uno que no vale la pena? Está loca, te vas a arrepentir de haber perdido un hombre que te quiera", dijo.

El clip del programa se volvió viral en TikTok y redes sociales, lo que desató la respuesta inmediata de Laura Spoya, quien no dudó en parchar a Pati Lorena públicamente. Desde su cuenta oficial, la modelo le lanzó una advertencia legal que dejó a todos con la boca abierta.

"Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando", escribió Spoya, dejando claro que no piensa permitir que sigan difamando sobre su vida personal ni ensuciando su nombre.

Laura Spoya lanza advertencia a Pati Lorena. (TikTok)

Pati se burla y responde con sarcasmo

Sin embargo, la exproductora no se quedó callada. Pati Lorena decidió responder con ironía a la advertencia de la ex Miss Perú y publicó un video en su cuenta de TikTok riéndose del asunto.

"¡Esperando mi carta! Pobre ilusa jajajajajajajajaja", expresó con una sonrisa, dejando claro que no teme recibir ninguna notificación legal.

Hasta el momento, Laura Spoya no ha confirmado si realmente enviará la carta notarial, pero sus palabras fueron más que claras. De concretarse, esta podría convertirse en una nueva batalla legal dentro de la farándula peruana. Lo cierto es que ni Laura ni Pati parecen dispuestas a dar marcha atrás.

En conclusión, Laura Spoya advirtió que tomará acciones legales contra Pati Lorena tras las declaraciones que esta hizo sobre su vida personal. La exproductora, por su parte, respondió con ironía y restó importancia al tema. Hasta el momento, ninguna de las dos ha dado más declaraciones, pero el intercambio ha generado gran repercusión en redes sociales.