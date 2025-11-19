Melissa Klug sorprende al hablar de Jesús Barco y una posible reconciliación: "Es difícil toda la situación"

Melissa Klug volvió a captar la atención mediática tras reaparecer con una imagen renovada, producto de varias intervenciones estéticas recientes. La empresaria, aún en el foco por su abrupta separación de Jesús Barco, rompió su silencio para aclarar los rumores que surgieron luego de difundirse imágenes del futbolista ingresando a su vivienda, aunque su respuesta sobre una posible reconciliación sorprendió a muchos.

Melissa Klug descarta reconciliación con Jesús Barco

En conversación con Trome, Melissa Klug fue directa cuando le preguntaron si existe la posibilidad de retomar su relación con Jesús Barco, con quien comparte una hija. La empresaria explicó que la situación es más compleja de lo que parece, pese a que públicamente se ha visto cierta cercanía entre ambos.

"Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil", indicó, dejando claro que la relación sentimental parece no tener una ruta clara hacia la reconciliación.

La empresaria también habló sobre su reaparición con una figura más estilizada, tras someterse a una serie de procedimientos estéticos. Contó que aún se encuentra en plena recuperación y que el proceso es más extenso de lo que muchos imaginan.

"Es que la doctora Roma Coletti te hace los cuerpos, es una capa. Yo recién estoy operada, estoy en el proceso de deshinchar, todavía estoy con un dren. No me imagino cómo quedaré. Me reduje las mamas como tres tallas, me hice la abdominoplastia con luxación de costillas y sacaron un poquito de grasa de los costados que me estaba molestando, ja, ja, ja.", relató con humor.

Su aparición pública, sumada a los cambios físicos, generó todo tipo de comentarios, especialmente porque ocurrió en medio de la ola de rumores sobre una supuesta reconciliación con el futbolista.

Nuevo look y mensaje reflexivo tras su separación

Además de sus revelaciones médicas, Klug sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un drástico cambio de look. La empresaria mostró un nuevo corte de cabello acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta tras su ruptura con Barco.

"Me renové por fuera, pero la verdadera transformación está en la paz y la fortaleza que hoy llevo dentro... Esta etapa es mía, y brillo con mi propia luz", escribió, dejando entrever que atraviesa un momento de introspección y fortalecimiento personal.

Sus palabras reflejan un proceso emocional que parece ir más allá de lo estético, marcando una distancia definitiva con su expareja y enfocándose en una etapa individual.

La reaparición de Melissa Klug no solo mostró una notable transformación física, sino también una postura firme respecto a su vida sentimental. Aunque los rumores de reconciliación con Jesús Barco habían tomado fuerza, la empresaria descartó esa posibilidad y dejó claro que su prioridad sigue siendo su bienestar personal y el de su hija.