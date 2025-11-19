Pamela López destruye a Pamela Franco y le recuerda infidelidades de Cueva: "Jamás fue la primera"

En "América Hoy", Pamela López reaccionó en vivo a una entrevista de Pamela Franco con Verónica Linares, donde la cantante hablaba sobre infidelidad, perdón y relaciones. Eso fue suficiente para que la exesposa de Christian Cueva salga a corregirla y, de paso, recordarle públicamente que "jamás fue la primera" en el historial de engaños del futbolista.

Pamela López le recuerda infidelidades de Cueva a Pamela Franco

El lío entre Pamela López y Pamela Franco sigue creciendo, y esta vez la exesposa de Christian Cueva lanzó una respuesta dura y directa que dejó a todos con la boca abierta. Esto ocurrió luego de que Franco hablara sobre infidelidades, perdón y relaciones en su entrevista con Verónica Linares.

Pamela Franco sorprendió diciendo: "Yo he sido cachuda toda mi vida y no me han matado. Yo doy las gracias... Yo perdono de corazón... Si alguien me engaña, es porque no me ama. Que se vaya, que sea feliz... Yo sí doy vuelta a la página".

Pamela López estuvo de invitada en "América Hoy" y reaccionó sin filtros cuando vio el video. Se notó que no le cuadró nada el discurso de Pamela Franco y decidió refrescarle la memoria a la cantante, asegurando que ella siempre supo que no era la primera en la vida de Cueva.

"¿Quién te entiende? (Ella salió a contar de que había sido) la cuarta, la quinta, la sexta y que no perdona. Yo creo que ella, antes de dar una entrevista, debe revisar todo lo que habla o por lo menos apuntar, si no se acuerda, si está muy corcha. Porque ¿cómo va a decir que perdona, pero no sigue más? ¿Y entonces qué estamos viendo? Porque fue la cuarta, la quinta, la sexta", lanzó.

@ameg_pe 19.11.25 | Pamela López destruye a Pamela Franco y le recuerda infidelidades de Christian Cueva. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En medio del debate, Carloncho trató de interpretar lo que dijo Franco en una entrevista antigua. Pero Ethel Pozo lo corrigió de inmediato.

"Creo que cuando Pamela Franco dijo: 'Después me di cuenta que no había sido la primera, ni la segunda, ni la tercera', se refería a amoríos en la relación de la señora", explicó. "No, yo recuerdo que ella le dijo a María Pía que decidió terminar porque no solo era la tercera, sino que había una cuarta, quinta y sexta", afirmó Ethel.

"Jamás fue la primera"

Y Pamela López terminó ajustando la versión final, dejando claro que nadie entendió mal. Su respuesta fue aún más contundente para cerrar cualquier tipo de duda.

"Yo te corrijo, ella jamás fue la primera, mucho menos la segunda. Ella comenzó a contar: 'Yo no era la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta'. Correcto. Pero si había un amorío, si él la amaba y viceversa, ¿por qué entonces ella tuvo que aceptarse la cuarta, la quinta, la sexta?", remató.

Para López, el problema de Pamela Franco es que habla hoy algo totalmente distinto a lo que dijo en su momento. Por eso le recomendó que debería revisar lo que declara antes de sentarse frente a cámaras.

Este nuevo cruce vuelve a poner sobre la mesa la historia ya conocida: los engaños de Cueva, las veces que Franco lo perdonó y cómo su romance empezó cuando él aún tenía compromisos con su familia. Todo eso, según Pamela López, es algo que Franco no debería olvidar.

El enfrentamiento queda abierto, porque mientras una asegura que da vuelta a la página, la otra le recuerda todas las páginas que dejó en el camino. Y en medio de este lío, Cueva vuelve a ser el centro del huracán, sin decir una sola palabra.

En conclusión, Pamela López le recordó a Pamela Franco que la historia con Christian Cueva no empezó como ella quiere hacerla ver ahora. Con sus declaraciones, dejó claro que las infidelidades, los perdones y los puestos "cuarta, quinta o sexta" no son detalles que se puedan borrar tan fácil.