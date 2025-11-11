Ethel Pozo critica a Pamela López por seguir atacando a Pamela Franco: "Suelta, haz tu carrera sola"

En las últimas semanas, Pamela Franco y Pamela López han estado en varios 'dimes y diretes' desde que la influencer realizó un gesto de mal gusto a la imagen de Christian Cueva. Ahora, la conductora Ethel Pozo aconseja a la novia de Paul Michael que deje en paz al padre de sus hijos.

Ethel sobre Pamela López

Por medio del programa 'América Hoy', Ethel Pozo señaló que Pamela López estaría apoyándose en Pamela Franco para seguir apareciendo en portadas luego que un juez le prohibiera hablar sobre Christian Cueva. Así mismo, señaló que comprende a la influencer por todo lo que ha pasado, pero que ya pasó mucho tiempo.

"Yo entiendo el lado de Pamela López, enterarse que tu esposo, al que le dedicaste 12 años de tu vida, desde el 2018 tenía algo con esta persona, me lo niega, me pide disculpas, Luego aparece y ahora, están. Entiendo el dolor como mujer, pero ya ahorita pasó el tiempo, ella está con una nueva pareja", expresó.

Es así como la conductora de televisión señala que Pamela López debería aprender a soltar los problemas que ya pasaron hace más de un año y avanzar su propia carrera por su cuenta propia.

"Me parece ser que da que hablar porque le han prohibido hablar de Cueva y ahora, al no poder hablar de Christian Cueva, va hablar de Pamela Franco. Suéltalos, haz tu carrera sola", agregó.

Defiende a Pamela Franco

Después, la hija de Gisela Valcárcel comenta que Pamela Franco no tiene razones para salir a hablar mal de Pamela López porque gracias a su talento para el canto puede seguir trabajando y facturando. Lo mismo sería para Christian Cueva, que con su talento para el fútbol sigue trabajando y alejándose de los medios de TV.

"Pamela Franco canta no necesita hablar de nadie, ella tiene talento en el canto y Christian en el fútbol, Paul Michael y Pamela López tienen otros talentos. Los hijos de todos los involucrados porque son padres, van a ver esto y afecta. Que ya hagan su carrera, que se suelten", dijo Ethel mandando un consejo a todos para que se preocupen por sus hijos.

De esta manera, Ethel Pozo señala que Pamela López debería dejar el pasado atrás y que ahora no puede hablar de Christian Cueva, debería dejar de facturar con Pamela Franco, para que así continúe con su carrera profesional de manera independiente a base de su talento.