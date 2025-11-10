Gisela Valcárcel protagoniza polémica encuentro con reportero: "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

Esto le enfureció a Rodrigo González, quien la tildó de "soberbia". El debate en el set se centró en la hipocresía de la conductora: "La que encendió todo fue ella", sentenció 'Gigi', cuestionando el show mediático y la seriedad de su denuncia.

La Actitud Esquiva y la Soberbia

El reportero de Willax abordó a Gisela Valcárcel en un evento y la confrontó sobre el escándalo de su veto de América TV. En primera instancia, la 'Señito' intentó evadir el tema, alegando que le tocaba a la productora del evento hablar. Luego, intentó minimizar la entrevista: "Luego mira al reportero y le dice



"si te da vergüenza dime de dónde eres, comentó la reconocida presentadora. "Soy de Willax", le comunicó el reportero, un tanto avergonzado, a lo que ella dice "ah, está bien, que no te dé vergüenza".

La conductora, se portó de una manera distante con el reportero.

La Evasión y la Sentencia Final del Tema

A pesar de ser ella quien denunció el veto, Gisela se negó a responder sobre el destino del programa América Hoy tras lo ocurrido con Fernando Muñiz. Su evasión fue constante: "No lo sé, ni lo he pensado. Me da pena que lo que yo tenga que hacer hoy día se desvirtúe".

: "Todo lo que estoy haciendo te estoy paseando, porque tengo respuesta a todo, no hablaré hoy de eso, pero en dos semanas hablamos y ya está", intentó cerrar el tema la conductora. En varias ocasiones, ella insistió en que no hablaría del tema: "Si no te he respondido esas otras cosas, ¿crees que te voy a responder eso? Ya viste mis zapatillas y ya", despidiéndose con un simple "gracias".

La Furia de Rodrigo

La actitud de Gisela desató la furia de Rodrigo González en el set, quien la llamó "soberbia" y cuestionó su estrategia mediática. Rodrigo expuso la contradicción: "No le estamos preguntando por algo que ella denunció públicamente?".

'Peluchín' fue enfático al señalar a Gisela como la única responsable del escándalo que luego se negó a abordar: "La que encendió todo fue ella", aportó "Gigi". La pareja de conductores recordó la polémica que Valcárcel generó sobre el veto, para luego evitar el tema con una actitud de diva.

Gigi Mitre se sumó al debate, recordando que la polémica podría ser una estrategia. La conductora cuestionó si la denuncia del veto fue solo un acto para los medios: "¿Fue realidad? ¿Fue solo con la Teletón? Algo que era orgánico".

El consenso en el set fue claro: el show de Gisela fue una muestra de hipocresía mediática. La actitud de la 'Señito', de crear un escándalo público y luego negarse a dar declaraciones, fue un movimiento que le valió ser tildada de "soberbia" y "showshera" por el programa de Willax.