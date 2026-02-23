Samahara Lobatón afirma que se puso nerviosa tras beso con Youna y aclara: "Fue un reto"

Hace varios días, Samahara Lobatón se encuentra en Estados Unidos junto a su hija mayor para que visiten a Youna. Es así como ambos han aprovechado la oportunidad de grabarse juntos donde se dieron beso en más de una ocasión, pero ahora señaló que todo fue productor de un reto solamente.

Samahara Lobatón afirma que no fue beso en los labios

El programa 'Arriba mi Gente' se comunicó por videollamada con Samahara Lobatón y Youna mientras estaban de paseo. Es así como fueron consultados sobre el beso tan viral que se volvió en redes sociales, que señalan a una posible reconciliación de la pareja.

Es así como la hija de Melissa Klug afirma que no fue un beso en los labios, sino un reto de sus seguidores para que le diera un beso debajo de la nariz. Dejando en claro que un beso directo de boca a boca estaba prohibido.

"Para aclarar no fue un beso, fue un reto para darle un beso aquí (señala entre la nariz y la boca). El reto era dar beso donde los seguidores querían, ellos querían en la boca, pero no era válido. Fue debajo de la nariz y ni siquiera tocaron mis labios", dijo.

Después, Micheille Soifer le preguntó cómo se sintieron ambos en ese beso tan cercano entre ambos siendo expareja y padre de una niña. Ante esto, Samahara Lobatón afirma haberse sentido muy nerviosa.

"¿Qué sintieron? ¿Sentiste maripositas o te pusiste nerviosa?", le preguntó Soifer, y Lobatón respondió: "Es que sí pues, da nervios".

Están felices

Durante la entrevista, Samahara Lobatón también reveló que vienen pasando bellos momentos en familia y que han estado paseando mucho desde su llegada a Estados Unidos. La influencer afirmó que están aprovechando las vacaciones de su hija para que pase tiempo con su padre Youna.

"Súper chévere, Xianna está feliz, estuvimos paseando un montón. Mi mami estuvo aquí dos días y ya se fue a Europa", agregó.

Aunque la hija es la más afortunada por tener a ambos padres juntos compartiendo, siguen haciendo los tiktoks juntos donde se coquetean mutuamente y van contando su día a día en USA.

De esta manera, la influencer Samahara Lobatón afirma que el beso solo fue producto de un reto de los seguidores en la transmisión en vivo de TikTok y que no fue un 'chape' porque no fue en los labios, sino debajo de la nariz de Youna.