Federico Salazar rompe su silencio sobre su ruptura con Katia Condos: "No nos hemos divorciado"

El periodista Federico Salazar habló por primera vez luego de anunciar el fin de su relación con la actriz Katia Condos, con quien estuvo casado durante 30 años. Después de que se difundiera el comunicado donde confirmaban su separación, el conductor de "América Noticias" fue abordado por las cámaras del programa "Amor y Fuego" y decidió pronunciarse sobre el tema.

Federico Saalzar se pronuncia sobre separación de Katia Condos

Durante una entrevista con "Amor y Fuego", Federico Salazar habló con calma sobre el momento que atraviesa tras el fin de su relación con Katia Condos. El periodista quiso aclarar de inmediato un detalle que muchos estaban comentando en redes sociales.

"No nos hemos divorciado, nos hemos separado", dijo el periodista de "América Noticias" ante las cámaras.

Con esta frase dejó claro que la pareja ya no está junta, pero que el proceso de divorcio aún no se ha iniciado. Esta declaración llamó la atención del público, ya que muchos pensaban que el matrimonio ya había terminado de forma legal.

Durante la entrevista, el reportero del programa "Amor y Fuego" también le hizo a Federico Salazar algunas preguntas que muchos se vienen haciendo desde que se anunció la separación. Una de las dudas más comentadas es si la ruptura pudo haber ocurrido por la presencia de una tercera persona.

La reportera fue directa y preguntó: "¿Se descarta la posibilidad de que sea capaz por una tercera persona?".

Además, también quiso saber si la separación entre ambos es definitiva. La pregunta surgió durante la conversación y la cara de Federico reflejó sorpresa.

"¿Esta ruptura es definitiva?", fue otra de las preguntas que le hicieron al periodista sobre su relación con Katia Condos.

A pesar de lo delicado del tema, Federico Salazar se mostró relajado durante la conversación con la prensa. En las imágenes difundidas por el programa, el conductor aparece con una ligera sonrisa mientras responde a las preguntas. Su actitud llamó la atención porque se mostró sereno pese a estar atravesando un momento difícil en su vida personal.

Katia Condos evitó responder a la prensa

Mientras Federico Salazar se mostró tranquilo al hablar del tema, Katia Condos reaccionó de manera muy distinta cuando fue abordada por los reporteros. La actriz se mostró incómoda ante las preguntas sobre su separación y decidió no dar declaraciones.

Según se vio en imágenes difundidas por el programa de espectáculos, Katia evitó responder y se molestó ante la insistencia de los periodistas. Su reacción generó más curiosidad entre los seguidores de la pareja.

Al ver las cámaras de prensa, la actriz no dudó en soltar un insulto luciendo totalmente incómoda y molesta por ser abordada: "La pu* madre". En otro momento, expresó: "Todo está en el comunicado, gracias por el interés".

La separación de Federico Salazar y Katia Condos sorprendió a muchos televidentes, ya que la pareja llevaba tres décadas de matrimonio. Durante esos años compartieron una vida familiar y se convirtieron en una de las parejas más estables del medio artístico y televisivo. Por eso, el anuncio del fin de su relación generó muchas reacciones en redes sociales.

Por ahora, Federico Salazar dejó claro que su relación con Katia Condos terminó, pero que todavía no están divorciados. Su situación que mantiene la atención del público sobre lo que pueda pasar más adelante.