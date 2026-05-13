Pamela López no abandonará 'La Granja VIP' pese a denuncia de Cueva: "Temo por mi madre y mis hijos"

Pamela López volvió a pronunciarse sobre el conflicto legal que enfrenta con Christian Cueva, luego de que el futbolista presentara una denuncia por presunta alienación parental y violencia psicológica contra ella y su madre. Desde "La Granja VIP", la aún esposa del jugador expresó su preocupación por la seguridad de sus hijos y de su familia.

Pamela López expresa preocupación tras denuncia de Christian Cueva

La noche del 12 de mayo, Pamela López recibió una comunicación especial de su hija mayor dentro de "La Granja VIP", en medio de las recientes acciones legales emprendidas por Christian Cueva. Durante la emisión, la participante se mostró visiblemente afectada al referirse a la denuncia presentada por el futbolista contra su madre, Betthy Solórzano.

En medio de la conversación, Pamela dejó en evidencia el temor que siente por el bienestar de sus seres queridos y aseguró que seguirá enfrentando la situación legal pese a las dificultades.

"Temo por la vida de mi hija, de mi madre, temo por mis hijos, pero sé que como siempre, yo, mamá gallina, voy a salir al frente y voy a pelear mis propias batallas", manifestó.

Según se conoció, la denuncia interpuesta por Christian Cueva señala presuntos actos de violencia psicológica y alienación parental, acusando a la familia de Pamela López de impedirle mantener contacto con sus hijos. Ethel Pozo permitió que López se comunicara con su hija para abordar temas relacionados con el proceso judicial.

Tras finalizar la llamada, Pamela retomó la conversación en vivo y confesó sentirse profundamente afectada por todo lo ocurrido. "Tengo mucha indignación, mucha preocupación. Mis hijos son el tesoro más grande que tengo. Primero muerta antes que les pase algo a ellos", expresó frente a cámaras.

Pese al complejo momento familiar, Pamela López confirmó que continuará en el reality, ya que actualmente representa una de sus principales fuentes de ingresos tras su separación del futbolista.

Pamela López rechaza pedido de tenencia compartida

Durante una conversación con Ethel Pozo en el reality, Pamela López fue consultada por las acciones legales que enfrenta con el padre de sus hijos, incluso antes de ingresar al programa. La trujillana no ocultó su molestia ante el pedido de tenencia compartida solicitado por Cueva y lo calificó de inapropiado.

"Antes de entrar aquí, él estaba pidiendo la tenencia compartida que me parece absurdo, descabellado. Pedirme la tenencia cuando nunca ha cambiado un pañal, nunca asistió al colegio hasta el último año que estuvo obligado, mis hijos nunca se han despegado de mí, sus hijos estudian en Lima y él está en otra ciudad, es absurdo. Para ellos no hay opción irse con su papá", comentó.

En otro momento, Pamela aclaró que la orden de alejamiento vigente no impide el contacto del futbolista con sus hijos, sino únicamente con ella. La declaración surgió luego de que se mencionara que Cueva habría insistido en comunicarse con los menores en los últimos días.

"El tiene una orden de alejamiento conmigo no con mis hijos. El día que me trajeron a mi hijito le pregunté si su papá lo había visitado, esa era mi frustración. Mis hijos solo me tienen a mi", explicó.

En conclusión, las declaraciones de Pamela López reflejan el complejo escenario legal y familiar que atraviesa junto a Christian Cueva. Mientras el futbolista sostiene que no puede ver a sus hijos, la trujillana asegura sentirse vulnerable y preocupada por el bienestar de su familia.