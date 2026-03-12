Rebeca Escribens se quiebra por fin del matrimonio de Federico Salazar y Katia Condos: "Son familia"

La separación de Federico Salazar y Katia Condos, luego de más de 30 años de relación, ha conmovido a muchas personas del mundo de la televisión. Una de las más afectadas fue la conductora Rebeca Escribens, quien no pudo evitar emocionarse al hablar del tema.

Rebeca Escribens se conmueve al hablar de Federico y Katia

Durante el programa "América Hoy", Rebeca Escribens tomó unos minutos del programa para referirse a la separación de sus amigos Federico Salazar y Katia Condos. La conductora explicó que conoce a la pareja desde hace muchos años y que ha compartido con ellos varios momentos en el trabajo. Por eso, aseguró que la noticia la golpeó personalmente.

"Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común", dijo visiblemente afectada.

La presentadora también pidió que el tema se trate con mucho respeto. Señaló que la pareja siempre mantuvo su vida privada lejos de los escándalos.

"Sí, efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir...", comentó y no pudo continuar, pues terminó quebrándose en vivo.

Al ver que su compañera estaba muy emocionada, Janet Barboza decidió intervenir para darle apoyo en ese momento tan sensible. La conductora destacó el cariño que Rebeca siente por la pareja y señaló que el respeto y la amistad seguirán existiendo.

"Claro, cuando uno es amigo, definitivamente cuesta y demuestras el amor, cariño y respeto para una pareja extraordinaria, eso es lo que van a seguir siendo, amigos", mencionó la popular 'Rulitos'.

En medio de la emoción, Rebeca dejó una frase que llamó la atención del público. Luego confesó que hablar de esta noticia ha sido muy complicado para ella.

"Ellos son familia pase lo que pase, siempre", expresó conmovida. "Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años", añadió la conductora.

Se pronunció antes en "América Espectáculos"

Horas después, Rebeca volvió a referirse brevemente al tema durante el bloque de "América Espectáculos". En ese momento estaba junto a Federico Salazar, quien dio pase al segmento de espectáculos del noticiero. La conductora presentó la nota sobre el comunicado que la pareja compartió en redes sociales para anunciar su separación.

Antes de continuar con el programa, Rebeca quiso dedicarles unas palabras: "A los dos yo los quiero muchísimo y les deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor para ellos y para la familia que siempre van a ser por sus hijos también", expresó. Luego decidió cambiar de tema para continuar con el bloque.

En conclusión, la separación de Katia Condos y Federico Salazar no solo sorprendió al público, sino que también conmovió profundamente a Rebeca Escribens. El anuncio fue difícil para ella porque ha compartido muchos años de amistad con ambos. Sin embargo, dejó claro que el cariño y el respeto siguen intactos. Y como ella misma dijo conmovida, seguirán siendo una familia pase lo que pase.