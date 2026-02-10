Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de "América Hoy": "Yo pasé el casting"

Rebeca Escribens es la nueva conductora de "América Hoy" y su ingreso no pasó desapercibido. La actriz y presentadora apareció en vivo en el set y confirmó que su llegada no es casualidad, ya que años atrás formó parte del casting cuando el programa recién se estaba armando.

Rebeca Escribens se suma al equipo de "América Hoy"

Rebeca Escribens fue presentada oficialmente como la nueva conductora de "América Hoy" por Edson Dávila, quien anunció su nombre ante la sorpresa de todos. Rebeca ingresó sonriente, saludó al público y dejó en claro que llega con muchas ganas de trabajar en un espacio que hoy es uno de los más vistos de las mañanas.

Durante el programa, Janet Barboza recordó que Rebeca ya había pasado por un casting cuando "América Hoy" todavía era un proyecto. Esa revelación emocionó a la conductora y le dio un sentido especial a su incorporación.

"Hay mucha gente que no sabe que una de conductoras que hizo el primer casting para 'América Hoy' fuiste tú. El mundo te pone donde tienes que estar", reveló Janet. "Exacto. Hace 6 años cuando esto era un proyecto yo pasé el casting", comentó Rebeca, confirmando que este regreso se siente como una cuenta pendiente que hoy por fin se concreta.

Durante la conversación, Janet Barboza resaltó que la vida termina colocando a las personas donde deben estar. Esa frase fue respaldada por Rebeca, quien se mostró agradecida por la oportunidad y por el momento que atraviesa en su carrera.

"Cuando es para ti, nadie te lo quita", dijo Janet. "Gracias, estoy recontra lista", respondió la conductora, dejando claro que llega preparada y con muchas ganas de sumar al programa.

Su ausencia y la decisión de aceptar el programa

Uno de los temas que llamó la atención fue que Rebeca no estuvo presente en la primera semana del programa. Edson Dávila no dudó en preguntarle directamente por su ausencia y ella explicó que se tomó unos días necesarios antes de asumir este nuevo reto.

"(¿Qué tal tus vacaciones?) Muy bonitas. Los he extrañado. Ha sido mucho más de lo que yo esperaba, pero se necesita también. El ritmo del día a día a veces uno descuida ciertas cosas, por ejemplo, el tema de salud que también he tenido", señaló con total sinceridad.

Luego, Janet Barboza le consultó si le costó aceptar la propuesta. Rebeca explicó que no fue una decisión rápida, ya que el programa ya tenía una dinámica clara y una química bien marcada entre los conductores.

"'América Hoy' es un programa que logró tener una estructura y conductores idóneos. La química es el 80% de que un programa funcione. A mí me tomó un tiempo tomar la propuesta con alegría y entusiasmo", explicó.

En conclusión, la llegada de Rebeca Escribens a "América Hoy" marca una nueva etapa para el magazine matutino. Con experiencia, seguridad y una conexión previa con el formato, la conductora se suma a un equipo ya consolidado. Su historia con el programa demuestra que, a veces, las oportunidades solo esperan el momento correcto para hacerse realidad.