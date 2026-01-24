Rebeca Escribens sería la nueva conductora de "América Hoy" tras salida de Ethel, según Pati Lorena

La salida de Rebeca Escribens de "América Espectáculos" encendió las alarmas en la farándula local. Muchos se preguntaban cuál sería el siguiente paso de la conductora y actriz, y ahora una revelación de la exproductora Pati Lorena ha causado gran revuelo: Rebeca podría sumarse al equipo de "América Hoy", programa que atraviesa una etapa de cambios tras la renuncia de Ethel Pozo.

Pati Lorena cuenta que Rebeca Escribens conduciría "América Hoy"

Según contó Pati Lorena en redes sociales, una fuente cercana al canal le habría confirmado que Rebeca Escribens no dejaría América TV, sino que pasaría a conducir "América Hoy" junto a Janet Barboza y Edson Dávila. La noticia sorprendió a muchos, ya que la actriz era una de las figuras más fuertes del bloque de espectáculos.

En su característico estilo directo, la exproductora soltó una frase que rápidamente se volvió viral: "El señor Pitillo ha dicho que como tiene, un sueldazo ya, pues ahora va a tener que trabajar, mi amor, en otro programa, o sea, la pasan en 'América Hoy'", dando a entender que el cambio ya estaría decidido internamente.

La posible llegada de Rebeca Escribens al magazine matutino ha generado expectativa, sobre todo por la dinámica que podría formarse con Janet Barboza, conocida por su carácter fuerte y comentarios filosos. Para Pati Lorena, este nuevo equipo promete momentos intensos y bastante picante en pantalla.

"Eso va a ser picante porque a la primera que la vieja 'retoquitos' le diga así mal tercio a la Rebeca, la Rebeca se la traga con zapatos y todo, mi amor", comentó entre risas, dejando claro que no sería una convivencia tranquila, pero sí muy entretenida para el público.

Además, defendió la personalidad frontal de Escribens, asegurando que no se dejará intimidar por nadie y que siempre dice lo que piensa sin filtros. También dejó en claro que esa actitud es parte de su esencia y de su manera directa de enfrentar las situaciones.

"La Rebeca no es así 'lela' como la Piazza. Es más loca que yo", expresó, resaltando el carácter fuerte de la actriz y su capacidad para enfrentar cualquier situación en vivo.

En medio de estos cambios, también se mencionó que Valeria Piazza podría ocupar el lugar que dejaría Rebeca en "América Espectáculos". La modelo ya formó parte de "América Hoy" y, aunque en su momento decidió alejarse para enfocarse en otros proyectos, no se descarta su regreso permanente al bloque de espectáculos.

"Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en 'América Hoy'", comentó en ese entonces Valeria, dejando abierta la posibilidad de volver más adelante en otros formatos.

Un nuevo aire para el magazine tras la salida de Ethel Pozo

La renuncia de Ethel Pozo marcó un antes y un después en "América Hoy". Su salida dejó un espacio importante dentro del programa, por lo que la posible llegada de Rebeca Escribens podría renovar el contenido y atraer a más televidentes. Su estilo directo, espontáneo y sin filtros podría convertirse en un gran gancho para el rating.

La combinación entre Rebeca, Janet y Giselo promete debates encendidos, risas y momentos virales, elementos que el público popular valora mucho en las mañanas. Aunque aún no hay un anuncio oficial, el rumor ya viene generando expectativa en redes sociales.

En conclusión, por ahora, la incorporación de Rebeca Escribens a "América Hoy" sigue siendo un fuerte rumor difundido por Pati Lorena, pero todo indica que el programa se prepara para una etapa recargada de energía, polémica y diversión. De confirmarse, la conductora estaría lista para asumir un nuevo reto en su carrera y convertirse en una de las figuras centrales del magazine matutino.