Jazmín Pinedo rechazó ser conductora de 'América Hoy': ¿No quiso ser compañera de Janet Barboza?

La expectativa por el regreso de 'América Hoy' ha encendido las alarmas en la farándula local. Los rumores sobre quién ocupará la silla vacante en el set no han dejado de circular. Sin embargo, una de las declaraciones que más sorprendieron llegó en el set de 'Más Espectáculos', donde Jazmín Pinedo y Edson Dávila protagonizaron un tenso pero divertido careo.

¿Por qué Jazmín Pinedo le dijo "no" a 'América Hoy'?

Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', estuvo de invitado en el programa 'Más Espectáculos' para promocionar el inicio de la temporada 2026 del magazine 'América hoy'. El programa regresará a las pantallas este lunes 2 de febrero, desde las 9:30 a.m..

El popular 'Giselo' confirmó que Jazmín Pinedo no aceptó la propuesta para ser la conductora de 'América Hoy'. Con su estilo irreverente, Edson Dávila lanzó el dardo: "Tú no vas a ser porque no has querido".

Este hecho confirmaría los rumores sobre la fuerte candidatura de Jazmín Pinedo para integrarse a la nueva temporada de 'América Hoy'. Sin embargo, la presentadora habría decidido rechazar la propuesta por diversos motivos para mantenerse al frente de la conducción de 'Más Espectáculos'.

¿Miedo a las tensiones con Janet Barboza?

Uno de los momentos más reveladores fue cuando se mencionó la dinámica del programa 'América Hoy'. Jazmín Pinedo, al ser consultada sobre su posible integración, lanzó un comentario que muchos vincularon con la convivencia en el set.

"Eso va a ser una pelea", advirtió Johanna San Miguel sobre el nuevo equipo de 'América Hoy', a lo que Jazmín Pinedo sentenció: "Yo también creo lo mismo, por eso no acepté".

Estas palabras han desatado una ola de teorías en redes sociales. ¿Se refería a la fuerte personalidad de Janet Barboza? Es bien sabido que la popular 'Rulitos' no tiene filtros al momento de opinar, y un choque entre ella y Jazmín Pinedo habría sido un duelo de titanes televisivos.

Al parecer, la 'Chinita' prefirió mantener su paz mental y seguir liderando su propio espacio en 'Más Espectáculos', donde se siente cómoda y con total libertad. Jazmín Pinedo cumplirá en junio cuatro años al frente de este programa, espacio que es líder de su horario y uno de los favoritos del público con amplia y diversa información sobre la farándula nacional e internacional.

En resumen, Edson Dávila confirmó que Jazmín Pinedo no aceptó ser la conductor para la nueva temporada de 'América Hoy'. El rechazo de 'La Chinita' confirmaría los rumores sobre su fuerte candidatura para el renovado magazine, aunque finalmente prefirió priorizar su estabilidad al frente de 'Más Espectáculos'.