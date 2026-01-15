Jazmín Pinedo y Pedro Araujo responden a rumores de boda: "El primer paso es vivir juntos"

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo volvieron a estar en el centro de la atención mediática luego de que se difundieran rumores de una posible boda. Sin embargo, la pareja decidió hablar claro y contar cómo van realmente las cosas entre ellos.

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo aclaran rumores de boda

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo salieron al frente para poner paños fríos a los rumores de boda que circularon en los últimos días. La pareja habló con sinceridad y dejó en claro que no hay apuros ni fechas marcadas, pues prefieren avanzar con calma y disfrutar cada etapa de su relación.

Los comentarios sobre un posible matrimonio surgieron luego de unas predicciones que apuntaban a que la pareja podría casarse este año. Lejos de incomodarse, Jazmín tomó el tema con humor en televisión y decidió bromear con su novio frente a cámaras. Durante el programa "Más Espectáculos", la conductora se acercó a Pedro y, entre risas, le lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención.

"No quiero presionarte, pero ¿escuchaste las predicciones? ¿Que en marzo me casaba? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Ja, ja, ja. No, mentira", comentó Jazmín, mientras Pedro reaccionaba relajado y divertido con la situación.

Tras ese momento, ambos fueron entrevistados por "Espectáculos de Verano". Jazmín contó que a su pareja no le gusta mucho la exposición mediática y que no está acostumbrado a las cámaras.

"Lo que pasa es que no le gusta mucho la cámara, no está acostumbrado", explicó. Pedro, fiel a su estilo, respondió con humor y sinceridad: "Fui engañado".

El uruguayo también habló de cómo vive esta relación con una figura tan conocida en el Perú. Reconoció que no se siente del todo cómodo frente a cámaras, pero que hace el esfuerzo por amor.

"La verdad, no me llevo muy bien", dijo sobre la exposición, aunque aclaró que siempre está para apoyar a Jazmín. "Por ella sé que a veces es necesario, entonces la acompaño y siempre la apoyo en todos sus proyectos", añadió.

Sobre la distancia entre Perú y Uruguay, Pedro explicó que no es sencillo, pero que ambos se organizan para verse seguido. Jazmín coincidió y señaló que valoran mucho los momentos que comparten, ya que no pueden verse todos los días como una pareja común.

¿Matrimonio? Todo a su tiempo

Al ser consultados directamente por la posibilidad de casarse, Pedro fue claro y sincero, dejando de lado cualquier especulación. El empresario explicó que no les gusta vivir con presión ni dejarse llevar por lo que se dice afuera.

"No lo llevamos con presiones, creo que todo es paso a paso", señaló. Luego precisó cuál sería el siguiente gran paso en su relación: "Creo que hay un primer paso que es vivir juntos".

Sobre las predicciones, Pedro aseguró que las toma con humor y sin darles demasiada importancia. Jazmín agregó que, con el tiempo, él ha ido entendiendo cómo funciona el medio y aprende a tomarse las cosas con calma.

"Hay predicciones buenas y predicciones malas", señaló Pedro. "Es que vio la noticia que decía de que íbamos a terminar y no sé qué. Y ahora, hoy día, cambió. Hoy día nos vamos a casar", dino Jazmín. "Las de hoy me gustaron más (¿Cómo tomas esas predicciones?) Bien, yo no soy muy de creer en todas esas cosas, pero bien, me divierto, me parece gracioso", dijo Pedro.

En conclusión, Jazmín Pinedo y Pedro Araujo dejaron claro que su relación va firme, pero sin apuros. Aunque los rumores de boda siguen dando vueltas, la pareja prefiere avanzar a su ritmo, priorizando la convivencia y el día a día antes de pensar en un anillo. Por ahora, ambos disfrutan el presente, se apoyan mutuamente y dejan que la vida fluya, sin presiones ni fechas impuestas.