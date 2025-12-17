Romina Gachoy confiesa duro momento tras crisis con Jean Paul Santa María: "Arrastro esto desde hace tiempo"

Romina Gachoy rompió su silencio al referirse a la crisis que atraviesa con Jean Paul Santa María. En una videollamada a América Hoy, la modelo habló con franqueza sobre los desacuerdos acumulados y reveló que una propuesta laboral fue el punto que intensificó el conflicto familiar.

Romina Gachoy admite desgaste emocional y una noche difícil

En su intervención en América Hoy, Romina explicó que decidió realizar un live en redes sociales para expresar lo que estaba sintiendo, luego de recibir una propuesta para participar en un reality en España. Esta oportunidad profesional, lejos de generar solo entusiasmo, terminó removiendo aspectos profundos de su relación con Jean Paul Santa María.

Consultada por Ethel Pozo sobre desde cuándo se sentía así, especialmente considerando que el cantante había asistido al programa el día anterior sin aparentar estar afectado, la uruguaya reconoció que ambos suelen intentar mostrar una imagen positiva frente al público, aunque eso no siempre refleje la realidad que viven en privado.

"Sí, o sea, en realidad los dos siempre intentamos poner la mejor cara a cualquier tipo de situación y también el tema de ser públicos, obviamente... a veces te obliga a tener que mostrar una imagen y a veces no es real", sostuvo.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Janet Barboza notó que Romina llevaba lentes oscuros y le preguntó directamente si había llorado la noche anterior. Sin rodeos, Gachoy confirmó que atravesó una jornada complicada y que el malestar no es reciente.

"Es producto de que ayer sí fue un día complicado... tuve una mala noche, eh, pero vengo arrastrando esto ya hace tiempo, o sea, hace tiempo que yo vengo bastante bajoneada", confesó.

La modelo también aclaró que sí estuvo con Jean Paul la noche anterior, aunque admitió que él tampoco se encontraba bien anímicamente. "Yo sé que él no estaba bien porque no se fue bien, pero como siempre... él mete la mejor actitud en cualquier situación", agregó.

La propuesta en España y los desacuerdos que vienen de antes

Al profundizar en el origen del conflicto, Ethel Pozo le preguntó si la crisis se debía únicamente a la propuesta laboral en el extranjero o si existían problemas previos como pareja. Romina fue clara al señalar que la posibilidad de viajar a España actuó como un detonante que dejó al descubierto desacuerdos no resueltos.

"No, definitivamente esto nos ha movido mucho el piso... no es cualquier decisión... es ir a España, es alejarme de los chicos... son tres meses", explicó, dejando ver la magnitud del dilema que enfrenta.

La modelo también reveló que, en anteriores ocasiones, había optado por postergar decisiones personales para priorizar su familia. En ese sentido, reconoció que esta vez la situación la enfrenta a un escenario distinto, en el que debe evaluar no solo su rol como madre y esposa, sino también sus propios deseos y proyectos.

"Es un tema definitivamente de desacuerdo... cada vez que ha pasado situaciones así en nuestra relación, siempre yo he dicho no a todo y listo. Y me he quedado con mi familia", expresó.

Las declaraciones de Romina Gachoy revelan que la crisis con Jean Paul Santa María responde a diferencias acumuladas y que la propuesta laboral en España marcó el quiebre. La modelo admitió atravesar un momento de desgaste e introspección, en el que deberá definir el rumbo de su vida y su familia.