Romina Gachoy en crisis por propuesta para irse a España: "Siempre he dicho que no por mi familia"

Romina Gachoy sorprendió al revelar que vive una crisis en su matrimonio con Jean Paul Santa María, justo cuando le llegó una importante propuesta para participar en un reality de convivencia en España. Entre lágrimas, confesó que está confundida y que su situación emocional ha llegado a un punto crítico.

Romina Gachoy atraviesa una crisis con Jean Paul Santa María

La modelo uruguaya Romina Gachoy sorprendió al revelar que atraviesa una crisis emocional y matrimonial con el cantante Jean Paul Santa María. En medio de este difícil momento, contó que recibió una gran propuesta para participar en un reality en España, pero teme que aceptar podría poner en riesgo su familia.

Romina alarmó a todos cuando decidió cancelar una grabación y envió un mensaje al equipo de "Magaly TV La Firme". Allí reveló que está en crisis con Jean Paul Santa María y pasa una depresión.

"Amigo, tengo que cancelar lo de mañana. No estoy bien con Jean Paul. No deseo hacer nada con él. Estoy hace tiempo mal, pasando por una depresión muy difícil y soy fuerte o eso intento, pero ya estoy cansada", escribió.

Horas después, hizo un en vivo en redes sociales donde contó que su salud emocional se ha visto muy afectada. Aseguró que no se sentía bien, ni estaba bien con Jean Paul ni consigo misma. Confesó que tiene pesadillas y que necesita ayuda.

Luego, por la noche, se conectó mediante videollamada con "Magaly TV La Firme". La modelo confirmó que fue invitada a participar en un importante reality de convivencia en España, pero no sabe si aceptar.

"Surgió una propuesta para irnos a España y eso me puso en una situación bastante confusa. Es una gran propuesta, pero irme a España y Jean Paul tiene una proyección muy grande con la música acá y eso ha hecho que se genere una inestabilidad también entre nosotros... (Corres el riesgo de que pierdas a tu familia, ¿eso te da miedo?) Tengo muchísimo miedo", reconoció.

Romina aseguró que siempre ha rechazado propuestas similares por cuidar su hogar. Sin embargo, ahora que sus hijos están grandes siente que podría lanzarse a nuevas experiencias.

"Tantos años que me han propuesto entrar a realities muy buenos y siempre he dicho que no por mi familia, por mi rol de mamá. Pero ahora los chicos están más grandes y siento que yo también necesito algo para mí", explicó.

Revela que se siente "postergada"

Durante su conversación con Magaly Medina, la modelo admitió que su esposo la apoya, pero el tema ha generado tensión en casa. Además, dijo que sus hijos perciben su tristeza.

"Obviamente le afecta el hecho de que yo me vaya. Me dice: 'Vas a hacer mucha falta en casa', pero también me apoya porque sabe que si no lo hace, me voy a sentir peor. Igual sé que en el fondo no quiere que me vaya", contó. "Ellos se dan cuenta de que ando cabizbaja. Siempre intento mostrar mi mejor cara, pero me conocen. Saben que algo me pasa", comentó con sinceridad.

Romina también confesó sentirse frustrada por haber dejado de lado sus sueños. Ante esto, Magaly le recordó que tiene derecho a buscar su desarrollo personal y seguir sus sueños incluso siendo mamá y esposa.

"Jean Paul siempre ha podido hacer todo. Yo, en cambio, he tenido que decir no a muchas oportunidades. Ahora me siento postergada", admitió. "El matrimonio se trata de crecer juntos, pero también de manera independiente", le aconsejó la conductora. "Siento que me he dejado de lado, pero ya no quiero seguir tapando lo que me pasa", dijo Romina.

En conclusión, Romina Gachoy enfrenta una etapa complicada tanto en lo personal como en lo familiar. La modelo reconoció que atraviesa una crisis emocional y matrimonial con Jean Paul Santa María, justo cuando recibió una importante propuesta para viajar a España. Aunque aún no ha tomado una decisión, busca recuperar su estabilidad y pensar en lo que será mejor para su futuro y el de su familia.