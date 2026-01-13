Jazmín Pinedo explota contra Bryan Torres tras agresión a Samahara: "¿Te gustaría tus hijas estén con un hombre como tú?"

Un nuevo caso de violencia contra la mujer sacude el espectáculo local tras difundirse un video en el que Bryan Torres agrede a Samahara Lobatón. Aunque no se puede emitir en televisión por tratarse de un espacio privado, el material se viralizó en redes y generó indignación, con pronunciamientos de Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo explota contra Bryan Torres

El martes 13 de enero, Jazmín Pinedo mostró su indignación tras conocer las imágenes de la agresión. Aunque no podían difundirse en 'América Espectáculos', la conductora aseguró que tuvo acceso a ellas y no dudó en calificar los hechos como "despreciables".

"No puede existir alguien que le haga daño a otra persona de esa manera con intenciones claras. Si tiene, insisto, la oportunidad de ver el video, va a notar que felizmente esa chica ahorita está bien", declaró Pinedo, destacando que Samahara Lobatón sobrevivió a la agresión por pura suerte.

Además, la presentadora también resaltó la reacción de Melissa Klug, quien decidió actuar legalmente contra Torres.

"Es lo que se tendría que hacer con una persona como él: denunciarla. Este tipo de seres humanos no deberían estar caminando por la calle como si no pasara nada. Tiene dos hijas", añadió Pinedo, cuestionando cómo alguien que agrede de esa manera puede ser padre.

Por otro lado, respecto a Samahara, la conductora evitó emitir juicios sobre su accionar, pero hizo un llamado a reflexionar y buscar apoyo:

"Nosotros no vamos a opinar de ella porque claramente es una persona que tiene que recibir ayuda, pero sí también, en algún momento, tendría que sentarse un poco más firme, ir y poner una denuncia en contra de esta persona porque eso no es correcto. Nadie que trate de esa manera a otro ser humano debería andar por ahí como si no pasara nada", concluyó.

Melissa Klug reacciona tras ver el video

El programa 'Amor y Fuego' difundió el material audiovisual en el que se observa a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón dentro de su habitación. Un equipo del espacio televisivo decidió enviarle el video a Melissa Klug para consultarle si tenía conocimiento de lo ocurrido. La reacción de la empresaria fue inmediata y contundente.

Visiblemente impactada, Melissa Klug aseguró que desconocía por completo la existencia de estas imágenes y no ocultó su furia contra el cantante. A través de mensajes de WhatsApp, la chalaca expresó su indignación con palabras duras y directas.

"Qué. No había visto eso", escribió inicialmente. Luego añadió: "Si hubiera sabido, yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz abusivo".

Las cámaras del programa abordaron posteriormente a la expareja de Jefferson Farfán, quien se mostró afectada y con la voz quebrada al referirse a la situación. La empresaria denunció públicamente que su hija habría sido víctima de situaciones de extrema gravedad, señalando que se atentó contra la integridad física de Samahara mediante agresiones físicas directas.

"Dios mío, necesita ayuda psicológica. No quiere ayuda, pues. Cuando una persona no quiere...", expresó, reflejando su desesperación como madre ante la negativa de su hija de recibir apoyo profesional.

En conclusión, el caso de Samahara Lobatón ha reavivado el debate sobre la violencia contra la mujer en el país, con figuras del espectáculo y familiares exigiendo justicia. Mientras las imágenes circulan en redes, la presión mediática y legal sobre Bryan Torres aumenta, y Jazmín Pinedo y Melissa Klug dejaron claro que no permitirán que los responsables queden impunes.